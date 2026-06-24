Seule candidate, Valérie Boned réélue présidente des Entreprises du Voyage

La présidente des EDV, Valérie Boned, entourée des membres du Conseil d'administration et des présidents de régions - Photo CE
Le nouveau conseil d'administration des Entreprises du Voyage a procédé à l'élection de sa présidente à l'occasion de l'Assemblée générale qui se tient ce 24 juin 2026 à Paris.
Candidate unique à sa succession après avoir annoncé sa volonté de poursuivre son action lors du congrès de Disneyland Paris en mai dernier, Valérie Boned a été reconduite à la tête du syndicat.
De son côté, Patrick Pourbaix a été réélu vice-président des EDV, tout comme Michelle Laget Herbaut au poste de trésorière.
A noter également l'émotion de Catherine Buquet qui part en retraite après 34 ans de maison, où elle exerçait en tant qu'assistante de direction.
Candidate unique à sa succession après avoir annoncé sa volonté de poursuivre son action lors du congrès de Disneyland Paris en mai dernier, Valérie Boned a été reconduite à la tête du syndicat.
De son côté, Patrick Pourbaix a été réélu vice-président des EDV, tout comme Michelle Laget Herbaut au poste de trésorière.
A noter également l'émotion de Catherine Buquet qui part en retraite après 34 ans de maison, où elle exerçait en tant qu'assistante de direction.
Quelles priorités pour ce nouveau mandat ?
Très émue, Catherine Buquet, assistante de direction des EDV depuis 34 ans, a reçu un bouquet pour célébrer son départ à la retraite - Photo : CE
Valérie Boned entame donc un nouveau mandat dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les défis économiques du secteur et la poursuite des chantiers engagés pour accompagner la transformation des Entreprises du Voyage.
Lors de l'Assemblée générale ordinaire du syndicat, elle a dressé le bilan de son premier mandat de trois ans, tout en esquissant les sujets incontournables à venir auxquels va être confrontée la profession.
Parmi les priorités figurent l'adaptation à la facturation électronique, la transposition de la nouvelle directive européenne dans le Code du tourisme, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises.
« Après le livre blanc sur la partie loisirs, réalisé avec le SETO, nous allons éditer un livre blanc sur la facturation électronique pour le voyage d'affaires. Nous sommes parvenus à clarifier un certain nombre de points, même si certains sujets nécessitent encore d'être approfondis.
Personne n'échappera à cette évolution : nous mettrons en place des webinaires et des actions d'accompagnement, mais chacun devra s'approprier ces nouveaux dispositifs », explique la présidente réélue.
Lors de l'Assemblée générale ordinaire du syndicat, elle a dressé le bilan de son premier mandat de trois ans, tout en esquissant les sujets incontournables à venir auxquels va être confrontée la profession.
Parmi les priorités figurent l'adaptation à la facturation électronique, la transposition de la nouvelle directive européenne dans le Code du tourisme, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises.
« Après le livre blanc sur la partie loisirs, réalisé avec le SETO, nous allons éditer un livre blanc sur la facturation électronique pour le voyage d'affaires. Nous sommes parvenus à clarifier un certain nombre de points, même si certains sujets nécessitent encore d'être approfondis.
Personne n'échappera à cette évolution : nous mettrons en place des webinaires et des actions d'accompagnement, mais chacun devra s'approprier ces nouveaux dispositifs », explique la présidente réélue.
Vers la mise en place d'une cellule de crise sectorielle
V. Boned : "Nous devons réfléchir à la façon dont nous organisons la communication de crise, les réponses opérationnelles et les messages à diffuser" - Photo CE
La nouvelle directive européenne des voyages à forfait qui sera transposée en 2029 va également imposer aux agences de voyages d'adapter leurs conditions de vente et leurs contrats. « C'est un chantier incontournable sur lequel nous accompagnerons aussi les adhérents », a-t-elle ajouté.
Sur l'intelligence artificielle, « beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps de relancer leur CRM ou de mieux connaître leurs clients. L'IA doit permettre d'organiser, de prioriser et de dégager du temps pour les équipes », a souligné Valérie Boned.
La région Grand-Est, présidée par Fabrice Poulain, sera pilote dans le cadre d'un dispositif mis en place avec l'OPCO Mobilités.
« Une expérimentation auprès d'une douzaine d'entreprises sera lancée. Un expert réalisera un audit afin d'identifier les principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle et les solutions à mettre en œuvre. Le dispositif a déjà été retenu pour les Antilles-Guyane et la région Nord. L'objectif est ensuite de le déployer à l'échelle nationale. »
Valérie Boned souhaite également mettre en place une cellule de crise sectorielle : « La crise que nous venons de traverser montre la nécessité de mieux coordonner l'ensemble de la filière, avec le Seto, les compagnies aériennes et les autres acteurs du secteur.
Nous devons réfléchir à la façon dont nous organisons la communication de crise, les réponses opérationnelles et les messages à diffuser.
Trop souvent, les informations relayées dans la presse grand public sont éloignées de la réalité vécue par les professionnels », a-t-elle souligné.
Sur l'intelligence artificielle, « beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps de relancer leur CRM ou de mieux connaître leurs clients. L'IA doit permettre d'organiser, de prioriser et de dégager du temps pour les équipes », a souligné Valérie Boned.
La région Grand-Est, présidée par Fabrice Poulain, sera pilote dans le cadre d'un dispositif mis en place avec l'OPCO Mobilités.
« Une expérimentation auprès d'une douzaine d'entreprises sera lancée. Un expert réalisera un audit afin d'identifier les principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle et les solutions à mettre en œuvre. Le dispositif a déjà été retenu pour les Antilles-Guyane et la région Nord. L'objectif est ensuite de le déployer à l'échelle nationale. »
Valérie Boned souhaite également mettre en place une cellule de crise sectorielle : « La crise que nous venons de traverser montre la nécessité de mieux coordonner l'ensemble de la filière, avec le Seto, les compagnies aériennes et les autres acteurs du secteur.
Nous devons réfléchir à la façon dont nous organisons la communication de crise, les réponses opérationnelles et les messages à diffuser.
Trop souvent, les informations relayées dans la presse grand public sont éloignées de la réalité vécue par les professionnels », a-t-elle souligné.
Plusieurs nouveaux services
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Pour accompagner ces transformations, le syndicat déploie plusieurs nouveaux services.
Un partenariat avec UpClaim permettra aux adhérents de gérer plus facilement leurs litiges B2B avec les compagnies aériennes, avec jusqu'à cinq réclamations prises en charge sans frais.
Les EDV s'associent également à Travel Tech Factory pour proposer une plateforme de recrutement donnant accès à cinq dépôts d'offres gratuits.
L'organisation annonce aussi la création de nouveaux clubs thématiques, dont un Club Loisirs et un Club Jeunes Dirigeants, ainsi qu'un dispositif d'accompagnement à la transmission d'entreprise.
Inspiré du Club Affaires, « l'objectif est de créer de petits think tanks capables de faire émerger des sujets, nourrir la réflexion collective et faire avancer la profession sur ses enjeux de demain. »
Enfin, de nouveaux partenaires rejoignent l'écosystème des EDV, parmi lesquels PayPal, Travel Tech Factory et Concentrix.
Un partenariat avec UpClaim permettra aux adhérents de gérer plus facilement leurs litiges B2B avec les compagnies aériennes, avec jusqu'à cinq réclamations prises en charge sans frais.
Les EDV s'associent également à Travel Tech Factory pour proposer une plateforme de recrutement donnant accès à cinq dépôts d'offres gratuits.
L'organisation annonce aussi la création de nouveaux clubs thématiques, dont un Club Loisirs et un Club Jeunes Dirigeants, ainsi qu'un dispositif d'accompagnement à la transmission d'entreprise.
Inspiré du Club Affaires, « l'objectif est de créer de petits think tanks capables de faire émerger des sujets, nourrir la réflexion collective et faire avancer la profession sur ses enjeux de demain. »
Enfin, de nouveaux partenaires rejoignent l'écosystème des EDV, parmi lesquels PayPal, Travel Tech Factory et Concentrix.
Pour rappel, le Conseil d’Administration élu au printemps est composé de 19 membres :
- Le Président des Entreprises du Voyage
- Le Président de l’APST, Mumtaz Teker
- Le Président du SETO, Patrice Caradec
- Le Président du CEAG, Sylvain Lament
- 12 représentants des Conseils professionnels :
Jean-François Michel
Patricia Linot
Michelle Kunegel
Laurent de Chorivit
Valérie Sasset
Laurent Abitbol
Guirec le Morvan
Michelle Herbaut
Frédéric Savoyen
Guillaume Linton
Guy Zekri
Patrick Pourbaix
- 3 représentants du Comité des Régions :
Yannick Faucon
Lionel Rabiet
Yvon Peltanche
- Le Président des Entreprises du Voyage
- Le Président de l’APST, Mumtaz Teker
- Le Président du SETO, Patrice Caradec
- Le Président du CEAG, Sylvain Lament
- 12 représentants des Conseils professionnels :
Jean-François Michel
Patricia Linot
Michelle Kunegel
Laurent de Chorivit
Valérie Sasset
Laurent Abitbol
Guirec le Morvan
Michelle Herbaut
Frédéric Savoyen
Guillaume Linton
Guy Zekri
Patrick Pourbaix
- 3 représentants du Comité des Régions :
Yannick Faucon
Lionel Rabiet
Yvon Peltanche