Seule candidate, Valérie Boned réélue présidente des Entreprises du Voyage

C'est un chantier incontournable sur lequel nous accompagnerons aussi les adhérents »

beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps de relancer leur CRM ou de mieux connaître leurs clients. L'IA doit permettre d'organiser, de prioriser et de dégager du temps pour les équipes

Une expérimentation auprès d'une douzaine d'entreprises sera lancée. Un expert réalisera un audit afin d'identifier les principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle et les solutions à mettre en œuvre. Le dispositif a déjà été retenu pour les Antilles-Guyane et la région Nord. L'objectif est ensuite de le déployer à l'échelle nationale.

La crise que nous venons de traverser montre la nécessité de mieux coordonner l'ensemble de la filière, avec le Seto, les compagnies aériennes et les autres acteurs du secteur.



Nous devons réfléchir à la façon dont nous organisons la communication de crise, les réponses opérationnelles et les messages à diffuser.



Trop souvent, les informations relayées dans la presse grand public sont éloignées de la réalité vécue par les professionnels