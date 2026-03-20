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EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)

Election du bureau des EDV Grand-Est


À l’occasion des élections régionales des Entreprises du Voyage (EDV) Grand Est, organisées ce vendredi 20 mars, la gouvernance de l’organisation évolue. Fabrice Poulain directeur de Fensch Voyages est le nouveau président de cette délégation régionale des EDV.


Rédigé par le Vendredi 20 Mars 2026 à 16:49

De gauche à droite : Sandra Fagnoni (Sangio Voyages), Delphine Schwanger (Josy Tourisme), Fabrice Poulain (Fensch Voyages), Laetitia Jacques (EuroMoselle Loisirs) et Bertrand Billerey (FAB Travel) - Photo EDV Grand Est
De gauche à droite : Sandra Fagnoni (Sangio Voyages), Delphine Schwanger (Josy Tourisme), Fabrice Poulain (Fensch Voyages), Laetitia Jacques (EuroMoselle Loisirs) et Bertrand Billerey (FAB Travel) - Photo EDV Grand Est
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Après deux mandats en tant que Présidente, Michelle Kunegel, présidente de LK Tours a fait le choix de ne pas se représenter à la présidence des Entreprises du Voyages Grand Est.

« Après deux mandats, il me semble important de passer le relais et d’encourager d’autres adhérents à s’investir pour faire vivre la dynamique régionale. »

Elle restera néanmoins en fonction jusqu’à la mi-juin, assurant la continuité des actions engagées. D’ici la passation officielle, Michelle Kunegel poursuivra plusieurs initiatives clés : le programme de formation à l’intelligence artificielle, porté par les EDV nationales et l’OPCO, avec le Grand Est en région pilote, la préparation de la future convention et un projet de journée de rencontre régionale en juin, visant à renforcer les échanges entre adhérents.

Fabrice Poulain directeur de Fensch Voyages s'inscrit dans la continuité : « Cela va être dur de prendre la relève de Michèle Kunegel, qui a fait un travail important pendant six ans. Nous allons continuer à travailler dans cette dynamique et maintenir l’unité au sein du bureau. Nous allons poursuivre les projets engagés par ma prédécesseur, notamment autour de l’IA et des difficultés liées aux crises actuelles. Plusieurs actions sont déjà prévues, comme la convention d’octobre à l'Ie Maurice. »

Le nouveau bureau des EDV Grand-Est

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À l’issue du scrutin, le nouveau bureau des EDV Grand Est a été élu :

Président : Fabrice Poulain (Fensch Voyages)
Trésorière : Sandra Fagnoni (Sangio Voyages)
Secrétaire : Laetitia Jacques (EuroMoselle Loisirs)
Vice-président Champagne : Bertrand Billerey (FAB Travel)
Vice-présidente Alsace : Delphine Schwanger (Josy Tourisme)

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Tags : edv
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