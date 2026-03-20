EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)

Après deux mandats en tant que Présidente, Michelle Kunegel, présidente de LK Tours a fait le choix de ne pas se représenter à la présidence des Entreprises du Voyages Grand Est.



« Après deux mandats, il me semble important de passer le relais et d’encourager d’autres adhérents à s’investir pour faire vivre la dynamique régionale. »



Elle restera néanmoins en fonction jusqu’à la mi-juin, assurant la continuité des actions engagées. D’ici la passation officielle, Michelle Kunegel poursuivra plusieurs initiatives clés : le programme de formation à l’intelligence artificielle, porté par les EDV nationales et l’OPCO, avec le Grand Est en région pilote, la préparation de la future convention et un projet de journée de rencontre régionale en juin, visant à renforcer les échanges entre adhérents.



Fabrice Poulain directeur de Fensch Voyages s'inscrit dans la continuité : « Cela va être dur de prendre la relève de Michèle Kunegel, qui a fait un travail important pendant six ans. Nous allons continuer à travailler dans cette dynamique et maintenir l’unité au sein du bureau. Nous allons poursuivre les projets engagés par ma prédécesseur, notamment autour de l’IA et des difficultés liées aux crises actuelles. Plusieurs actions sont déjà prévues, comme la convention d’octobre à l'Ie Maurice. »