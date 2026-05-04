Convention EDV - SNCF : "Il est plus que temps qu'on se mette au travail" lance Jean Castex

Laurent Abitbol, président de Marietton Développement a pris la parole pour demander à la SNCF de revoir le modèle de rémunération : « On aime la SNCF. Il faut être un peu proche de nous . »



Dans un contexte concurrentiel renforcé, il met également en avant l’exemple de Trenitalia, qui proposerait des commissions plus attractives : « de minimum de 7 % à partir du 1er juillet prochain. Ce qui est énorme. Mon groupe réalise 1000 billets par jour sur l'axe de Lyon Part Dieu !. »



Il appelle à un engagement plus direct de la direction de la SNCF dans les négociations : « Promettez-nous d'être là à la première réunion. » lance le patron de Marietton.



Face à ces demandes, Jean Castex répond sans faire de promesse : « Je vais d'abord convenir avec vous d'une méthode pour aborder ce sujet. Il y a des intérêts qui peuvent être concordants, mais pas forcément toujours. Quand on fait une négociation, il faut toujours se mettre d'abord à la place de l'autre. »

