Kérosène : le suspens de l’été

il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'approvisionnement. On importe un peu plus de 20 % de notre kérosène du Golfe donc évidemment, on suit ça comme le lait sur le feu depuis le début. On avait annoncé aucune pénurie en avril, on n'a pas eu de pénurie en avril et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas non plus b[d'inquiétude pour le mois de mai

Il n’y a aucune pénurie à l’heure où on se parle pour les carburants routiers. Pour le kérosène il y a davantage de tension, mais pas de difficulté à ce stade.

problèmes de volume

La situation ne nous fait envisager aucune pénurie. La pire des choses, dans ces moments-là où il y a des tensions, de l'incertitude géopolitique, c'est que ces tensions soient accrues par des comportements de panique.

des discussions responsables sur la préparation de l’été.