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Kérosène : le suspens de l’été

les communications alarmistes de certains et des messages rassurants du gouvernement français


Entre inquiétudes de voir les compagnies aériennes commencer à annuler des vols, les communications alarmistes de certains et messages rassurants du gouvernement français, le secteur du transport aérien et celui des voyages abordent l’été sans vraiment savoir ce qu’il va se passer.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 07:31

La France consomme entre 500 000 et 700 000 tonnes de kérosène chaque mois.Credit : Depositphotos; All-In-One
La France consomme entre 500 000 et 700 000 tonnes de kérosène chaque mois.Credit : Depositphotos; All-In-One
IFTM
Les optimistes verront le réservoir de carburant à moitié plein et les autres à moitié vide.

Ou nous emmènent le blocage du détroit d’Ormuz, véritable artère vitale pour l’économie mondialisée et avec un pouvoir de vie et de mort notamment sur les compagnies aériennes ?

Dans le cadre d’un des points de presse à Bruxelles et à Paris organisé le 22 avril dernier et dont le journal « La Tribune » s’est fait l’écho, le commissaire européen à l’énergie Dan Jørgensen a décrit une situation difficile en estimant que l’Union européenne s’approchait très rapidement d’une potentielle crise d’approvisionnement en kérozène.

Il avait aussi averti du risque de billets d’avion plus chers et des annulation. Aussi le commissaire a parlé d’une situation grave dans la mesure ou certaines infrastructures énergétiques au Moyen-Orient ont subi de gros dégâts avec de longs délais de remise en production.

Même son de cloche ce 28 avril chez Willie Walsh, le directeur général de IATA.
cité par l’agence Reuters et pour qui « Une pénurie de carburant pendant la haute saison estivale dans l’hémisphère nord devient une préoccupation croissante ».

« Je pense que les compagnies aériennes vont commencer à réduire leurs programmes de vols à l'approche de la haute saison estivale, par anticipation de pénuries de carburant », a-t-il ajouté toujours selon Reuters.

Ces annulations sont déjà une réalité. En Europe, Lufthansa a fermé sa filiale Cityline, Norse a annoncé annuler tous ses vols vers Los Angeles, Volotea et Ryanair ont aussi communiqué sur des annulations de vols et bon nombre de compagnies devraient suivre.

En France, nous y sommes aussi avec les annonces de Transavia d’annuler quelques vols au mois de juin prochain.

Un plan d’urgence kérosène ?

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Le commissaire européen a indiqué des pistes pour mieux faire face à cette crise.

Il a évoqué tour à tour d’établir une cartographie des capacités de raffinage des États membres pour maximiser la production intra-européenne et de réfléchir à des mécanismes d’achats groupés de kérosène un peu sur le modèle du « plan gaz » de 2022.

À ce sujet, on se rappelle que ce plan gaz avait été élaboré après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ait provoqué une crise énergétique majeure avec des mesures pour mettre en place des mécanismes d’achats groupés de gaz et une diversification des approvisionnements.

Dans cette hypothèse et concernant le kérosène, les États-Unis seraient, incontestablement, des profiteurs de guerre.

Dan Jørgensen a aussi évoqué ce qu’on déjà réclamé les compagnies aériennes européennes, une suspension du marché carbone aviation ETS (Émissions Trading System) auquel elles doivent adhérer. Une obligation pour elles d’acheter des quotas carbone pour compenser leurs émissions de CO₂.

Un double fardeau en tant de crise estiment les compagnies avec un carburant devenu hors de prix et un marché carbone très volatil.

La commission souhaiterait également créer « un observatoire des carburants » pour mieux suivre les stocks de kérosènes éviter les comportements « égoïstes » et la tentation de certains pays d’une thésaurisation, garder des stocks importants au lieu de les mettre a disposition du marché.

On évoque également la possibilité de libérer du carburant des réserves stratégiques. L’UE ne publie pas de chiffre consolidé sur ses réserves de kérosène, cependant des calculs effectués en croisant les obligations de stockage pétrolier et les données nationales, les stocks stratégiques européens de kérosène peuvent être estimés entre 5 et 7 millions de tonnes, soit l’équivalent de 30 à 40 jours de consommation.

Ces mesures ne sont pour l’instant que des pistes et à ce jour, rien n’a été formellement adopté par l’Union européenne.

En France, le gouvernement veut rassurer

Pour l'instant, chacun des pays ou des compagnies aériennes gère la situation à son niveau.

En Italie; on a commencé à rationner le kérosène dans les aéroports de Milan Linate, Bologne, Venise Marco Polo et Trévise.

Un rationnement certes limité dans le temps, mais nécessaire, les dépôts du nord de l'Italie ayant puisé dans leurs stocks stratégiques plus rapidement que prévu durant le week-end de Pâques, période de forte activité.

En France, qui consomme entre 500 000 et 700 000 tonnes de kérosène chaque mois, selon une source industrielle, les membres du gouvernement veulent rassurer.

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a déclaré ce 28 avril sur les ondes de France Inter : « il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'approvisionnement. On importe un peu plus de 20 % de notre kérosène du Golfe donc évidemment, on suit ça comme le lait sur le feu depuis le début. On avait annoncé aucune pénurie en avril, on n'a pas eu de pénurie en avril et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas non plus b[d'inquiétude pour le mois de mai ».

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l’énergie s’est-elle aussi voulue rassurante, « Il n’y a aucune pénurie à l’heure où on se parle pour les carburants routiers. Pour le kérosène il y a davantage de tension, mais pas de difficulté à ce stade. »

Elle a également précisé que la France dispose d’environ 100 jours de stocks stratégiques de carburants, mobilisables en cas de «problèmes de volume » (et non de prix).

Comme dans toutes les crises, on cherche côté gouvernement à éviter la panique dont on sait qu’elle accélère la pénurie. Le Président de la République lui-même est intervenu. « La situation ne nous fait envisager aucune pénurie. La pire des choses, dans ces moments-là où il y a des tensions, de l'incertitude géopolitique, c'est que ces tensions soient accrues par des comportements de panique. »

Sans paniquer, mais avec l’intention de se préparer a des semaines compliquées si la situation perdure, le ministre Roland Lescure a déclaré ce 28 avril vouloir réunir l’ensemble des patrons des compagnies aériennes pour « des discussions responsables sur la préparation de l’été. »

À l’heure où nous écrivons, les services du ministre ne nous ont pas précisé la date de cette réunion.

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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Tags : kérosène, Maud Bregeon, Roland Lescure, UE
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