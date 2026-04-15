Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris ! - Depositphotos.com Auteur epixx
La compagnie aérienne à bas coût long-courrier Norse Atlantic Airways a décidé de suspendre l’ensemble de ses vols au départ de Los Angeles pour la saison estivale 2026.
Selon plusieurs sources, dont le New York Post et KTLA, cette décision est directement liée à l’explosion des coûts du carburant, elle-même alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran.
Norse Atlantic a confirmé la suppression de toutes ses routes reliant l’aéroport international de Los Angeles (LAX) à plusieurs grandes capitales européennes.
Selon plusieurs sources, dont le New York Post et KTLA, cette décision est directement liée à l’explosion des coûts du carburant, elle-même alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran.
Norse Atlantic a confirmé la suppression de toutes ses routes reliant l’aéroport international de Los Angeles (LAX) à plusieurs grandes capitales européennes.
Les vols Norse Atlantic suspendus vers Londres, Paris et Rome
Sont notamment concernées les liaisons vers : Londres Gatwick, Paris Charles-de-Gaulle et Rome Fiumicino. Sur le site internet, plus aucun vol entre Paris et Los Angeles n’est disponible.
Plusieurs passagers ont signalé sur les réseaux sociaux avoir reçu des notifications d’annulation sans préavis. "Nous regrettons de vous informer que votre vol de Los Angeles à Londres prévu le 25 juin 2026 a été annulé.
Cette perturbation est due à une flambée exceptionnelle des prix du pétrole, suivie de contraintes imprévisibles d’approvisionnement en carburant dans l’ensemble du secteur aérien, indépendantes de notre volonté. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’exploiter cette liaison de manière responsable et durable." peut-on lire sur un message partagé sur un forum par un passager.
Plusieurs passagers ont signalé sur les réseaux sociaux avoir reçu des notifications d’annulation sans préavis. "Nous regrettons de vous informer que votre vol de Los Angeles à Londres prévu le 25 juin 2026 a été annulé.
Cette perturbation est due à une flambée exceptionnelle des prix du pétrole, suivie de contraintes imprévisibles d’approvisionnement en carburant dans l’ensemble du secteur aérien, indépendantes de notre volonté. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’exploiter cette liaison de manière responsable et durable." peut-on lire sur un message partagé sur un forum par un passager.
Norse Atlantic réduit ses capacités vers les Etats-Unis
Avant même cette annonce, Norse Atlantic avait déjà engagé une réduction de ses capacités vers les États-Unis. Selon le média spécialisé Simple Flying, la compagnie prévoyait initialement une baisse de 31 % de son offre estivale. Mais avec la suppression des liaisons vers Los Angeles, la contraction atteint désormais près de 60 % des vols transatlantiques par rapport à 2025.
Dans le même temps, le transporteur opère un recentrage stratégique de son réseau. D’après Aviacionline, Norse privilégie désormais des marchés jugés plus robustes, notamment la côte Est des États-Unis, avec des hubs comme New York (JFK) et Orlando, ainsi que certaines destinations long-courriers comme Bangkok ou Le Cap.
Parallèlement, la compagnie développe des activités complémentaires afin de sécuriser ses revenus. Elle renforce notamment la location de ses Boeing 787 à d’autres transporteurs, ainsi que les vols charters, une stratégie déjà observée chez plusieurs acteurs du long-courrier low-cost confrontés à la hausse des coûts d’exploitation.
Dans le même temps, le transporteur opère un recentrage stratégique de son réseau. D’après Aviacionline, Norse privilégie désormais des marchés jugés plus robustes, notamment la côte Est des États-Unis, avec des hubs comme New York (JFK) et Orlando, ainsi que certaines destinations long-courriers comme Bangkok ou Le Cap.
Parallèlement, la compagnie développe des activités complémentaires afin de sécuriser ses revenus. Elle renforce notamment la location de ses Boeing 787 à d’autres transporteurs, ainsi que les vols charters, une stratégie déjà observée chez plusieurs acteurs du long-courrier low-cost confrontés à la hausse des coûts d’exploitation.
Lufthansa annonce la fermeture de CityLine
La situation de Norse Atlantic s’inscrit dans une dynamique plus large. Le groupe Lufthansa a lui aussi engagé des mesures drastiques dans un contexte marqué par la hausse des coûts énergétiques et des tensions sociales.
Selon Reuters, la compagnie allemande prévoit notamment de fermer sa filiale régionale Lufthansa CityLine avec effet immédiat.
La fermeture de Lufthansa CityLine s’inscrit dans un calendrier particulièrement resserré. La décision, annoncée ce 16 avril 2026, prend effet immédiatement avec l’arrêt de l’offre commerciale de la filiale régionale. Dans la foulée, dès samedi, les 27 appareils opérés par CityLine commencent à être retirés du programme de vols afin de limiter les pertes.
D’ici la fin de l’été 2026, Lufthansa prévoit aussi de réduire sa flotte long-courrier en retirant plusieurs avions particulièrement gourmands en carburant, dont des Airbus A340-600 et des Boeing 747-400. Une nouvelle étape est prévue à l’hiver 2026-2027, avec une réduction supplémentaire des capacités sur le court et moyen-courrier.
En parallèle, le groupe réorganise ses ressources en transférant une partie de sa flotte — neuf appareils — vers sa filiale Discover Airlines.
Selon Reuters, la compagnie allemande prévoit notamment de fermer sa filiale régionale Lufthansa CityLine avec effet immédiat.
La fermeture de Lufthansa CityLine s’inscrit dans un calendrier particulièrement resserré. La décision, annoncée ce 16 avril 2026, prend effet immédiatement avec l’arrêt de l’offre commerciale de la filiale régionale. Dans la foulée, dès samedi, les 27 appareils opérés par CityLine commencent à être retirés du programme de vols afin de limiter les pertes.
D’ici la fin de l’été 2026, Lufthansa prévoit aussi de réduire sa flotte long-courrier en retirant plusieurs avions particulièrement gourmands en carburant, dont des Airbus A340-600 et des Boeing 747-400. Une nouvelle étape est prévue à l’hiver 2026-2027, avec une réduction supplémentaire des capacités sur le court et moyen-courrier.
En parallèle, le groupe réorganise ses ressources en transférant une partie de sa flotte — neuf appareils — vers sa filiale Discover Airlines.