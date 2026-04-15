Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris !

Sont notamment concernées les liaisons vers : Londres Gatwick, Paris Charles-de-Gaulle et Rome Fiumicino. Sur le site internet, plus aucun vol entre Paris et Los Angeles n’est disponible.



Plusieurs passagers ont signalé sur les réseaux sociaux avoir reçu des notifications d’annulation sans préavis. " Nous regrettons de vous informer que votre vol de Los Angeles à Londres prévu le 25 juin 2026 a été annulé.



Cette perturbation est due à une flambée exceptionnelle des prix du pétrole, suivie de contraintes imprévisibles d’approvisionnement en carburant dans l’ensemble du secteur aérien, indépendantes de notre volonté. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’exploiter cette liaison de manière responsable et durable. " peut-on lire sur un message partagé sur un forum par un passager.