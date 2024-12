Norse Atlantic affiche ses ambitions sur le marché BtoB ! [ABO]

Ainsi, le prix d'appel, avec les repas et les bagages débute à 259 euros l'aller, pour un vol entre Paris et New York, puis à 339 euros pour un Paris - Los Angeles.



Pour ce tarif, les voyageurs et agents de voyages ne doivent pas s'attendre à monter dans un avion Ryanair ou easyJet. Norse a l'ambition de proposer un bon rapport "qualité prix", un produit "qui va au-delà des low cost" que nous connaissons en Europe.



" Nos avions sont équipés comme ceux des compagnies régulières, ils offrent le même confort. Nous avons 282 sièges en Economy et 56 en Premium. Les sièges s'inclinent comme le faisaient ceux des business class par le passé. Nous sommes une low cost de qualité, d'ailleurs nous avons de très bons retours des clients, " se félicite Frank Nordbjerg.



Et comme la compagnie est récente, le produit est assez peu connu. Des webinaires auront lieu pour éduquer les agents de voyages. En Italie, la low cost a organisé une formation en ligne, en partenariat avec Alpitour.



L'évènement a rassemblé 150 agences. Ce genre d'initiative aura lieu aussi dans l'Hexagone.



Les équipes recherchent par ailleurs des partenariats avec des réseaux d'agences et des éductours seront organisés. Par contre, pas question d'ouvrir un bureau en France, car l'organisation privilégie le bas coût.



" Il faudra une force de vente parce qu'être dans les GDS sans force de vente, ça ne va pas suffire. Ce n'est pas forcément économique d'avoir des employés partout. Nous allons nous appuyer sur les GSA (General Sales Agent), pour avoir une présence commerciale parce que les agents de voyage ont besoin d'un soutien local, " affirme le responsable.