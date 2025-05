Voyage d’affaires : entre incertitudes économiques, essor du rail et percée de l’IA [ABO]

Vingt ans après leur apparition, les cartes virtuelles sont devenues un outil incontournable pour la gestion des dépenses hôtelières dans les déplacements professionnels. Leur usage s’est largement démocratisé, en particulier pour sécuriser les paiements tout en limitant les risques de fraude. Mais malgré leur efficacité théorique, leur mise en œuvre reste encore perfectible.



Selon Business Travel News, 25 % des transactions par carte virtuelle échouent encore aujourd’hui, principalement à cause de deux freins persistants : l’acceptation limitée par certains hôteliers au moment du check-in, et l’émission incomplète ou absente de la facture après le séjour.



Patricia Morosini confirme : « La carte virtuelle est venue pour résoudre les problématiques de fraude, mais elle n’a pas solutionné celles liées à l’acceptation ni à la facturation. » Elle pointe notamment la méconnaissance du procédé par certains hôtels indépendants et un manque d’harmonisation des pratiques. « Beaucoup de voyageurs nous appellent encore depuis la réception, à qui on demande de régler à nouveau alors que l’hôtel a déjà été payé. »



Julien Chambert (Hcorpo) va plus loin et évoque une nécessité de professionnalisation du circuit hôtelier : « En Europe, on reste sur une hôtellerie fragmentée, avec beaucoup d'indépendants. Pour que ça fonctionne, il faut combiner technologie et pédagogie : appels, contrôles qualité, sensibilisation... C’est chronophage, mais essentiel. »



Le recours à des agrégateurs de paiement spécialisés semble aujourd’hui être une piste efficace. « Quand on passe par une solution comme la nôtre, 100 % des factures sont émises car 100 % de l’hôtellerie est payée de manière sécurisée » , précise Julien Chambert.



Ces intermédiaires offrent aussi un suivi systématique auprès des établissements, réduisant drastiquement le taux d’incidents : « Nous prenons des engagements pour descendre sous les 1 % d'échec, là où le marché est encore autour de 8 %. »



Enfin, un argument inattendu mais révélateur a été souligné lors de la table ronde par François-Xavier Izenic : « La panne électrique géante qui a touché l’Espagne et le Portugal la semaine dernière a été une forme de publicité involontaire pour les cartes virtuelles. Là où les paiements traditionnels étaient paralysés, les solutions dématérialisées ont permis de sécuriser les transactions. »