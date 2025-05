Norse Atlantic atteint un taux de remplissage record

La compagnie a opéré un total de 499 vols, dont 66 en ACMI/charter , un chiffre stable par rapport aux 61 vols opérés en avril de l’année précédente.Toutefois, la, atteignant 71 %, en raison de retards liés au contrôle du trafic aérien et à la congestion aéroportuaire. La compagnie note que « la ponctualité a été impactée négativement par des retards dus au contrôle du trafic aérien (ATC) et à la congestion des aéroports ».Les’est maintenu à unavec une légère baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.Les(Available Seat Kilometers) et(Revenue Passenger Kilometers) ont respectivement augmenté de 36 % et 25 % sur un an. Ces résultats confirment la croissance continue de Norse Atlantic sur le marché transatlantique et la solidité de son modèle opérationnel, malgré des défis opérationnels ponctuels.