Norse Atlantic Airways : retrouvez toutes les dernières actualités

Norse Atlantic annonce le lancement d'une ligne entre Paris et Los Angeles à partir du 1er mai 2024.Norse Atlantic Airways a annoncé sa deuxième destination au départ de Paris-CDG vers les Etats-Unis. Après New York, la compagnie s'envolera vers Miami dès le 11 décembre 2023.Norse Atlantic Airways tisse sa toile en France, en Europe et pas seulement. La low cost vient d'annoncer un triple partenariat, avec Easyjet, Norwegian et Spirit Airlines aux États-Unis. Norse proposera donc une meilleure connexion depuis la province française pour sa route vers New York via Paris-CDG.A partir du 22 août prochain, Atlantic Airways lancera un vol vers New York depuis les îles Féroé. La compagnie dessert également Paris jusqu'au 16 octobre 2023.Annoncée à la fin de l’année dernière, c’est ce dimanche que la compagnie norvégienne Norse Atlantic Airways a inauguré son premier vol vers New York depuis Paris CDG, défiant les opérateurs déjà nombreux sur cette liaison.Norse Atlantic Airways renforce sensiblement son programme de vols à destination des Etats-Unis au départ de Londres avec l'ajout : de Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. et Boston.Norse Atlantic Airways vient d'ouvrir à la vente deux nouvelles liaisons au départ de Londres-Gatwick à destination d’Orlando et Fort Lauderdale en Floride. Ces nouveaux vols viennent s’ajouter au vol quotidien opéré entre Londres-Gatwick et New York-JFK depuis août 2022.Norse Atlantic Airways va relier une nouvelle destination européenne à New York. Après Londres, Oslo et Berlin, la compagnie ajoute Rome sans oublier Paris dès mars prochain.