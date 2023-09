Norse Atlantic Airways va s'envoler vers Los Angeles depuis Paris

Norse Atlantic continue d'étendre ses ailes au départ de Paris Charles de Gaulle (CDG) .La compagnie vient d'annoncerLes vols seront opérés du, soit 6 jours sur 7.Les tarifs aller-simple débutent selon la compagnie à partir de 319 euros en classe économique.###À propos de Norse Atlantic AirwaysNorse Atlantic Airways est une nouvelle compagnie aérienne norvégienne opérant des vols low-cost long-courriers entre l'Europe et les États-Unis principalement. La compagnie a été fondée par Bjørn Tore Larsen, PDG et actionnaire principal, en mars 2021. Norse dispose d'une flotte de 15 Boeing 787 Dreamliner modernes, économes en carburant et respectueux de l'environnement opérant des vols directs transatlantiques entre Oslo, Londres, Berlin, Rome et Paris vers New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Washington, Boston et Orlando. Le premier vol de la compagnie a décollé d'Oslo à New York le 14 juin 2022. Au départ de Paris-CDG, Norse opère depuis le 26 mars 2023 un vol quotidien vers New-York-JFK et ouvrira, le 11 décembre prochain, sa nouvelle liaison hivernale entre Paris et Miami. Informations et réservation sur www.flynorse.com | Instagram | Facebook | LinkedIn | Twitter |