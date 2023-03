Norse Atlantic Airways : nous avons testé pour vous le vol Paris - New York 🔑

Le repas principal, servi dans une petite boite en carton, est simple, mais correct. Plat chaud au choix entre viande ou poissons, petits pains à volonté et dessert.



Le siège a une très bonne inclinaison. Meilleure que sur d’autres compagnies proposant le même produit.

Avant la descente vers New York, un service de Duty Free « à la place » vous est proposé ainsi qu’une petite collation : un snack chaud et une mignonne petite boite avec deux macarons.



La classe économique offre des sièges avec un espacement comparable aux autres compagnies « loisirs » et des prestations payantes. Comptez entre 18 et 25 dollars pour un repas, accompagné de frites et une boisson alcoolisée.



Il est 22h00 en heure locale quand le Boeing 787 se pose à New York. Ponctualité respectée et vol agréable à bord de ce nouvel opérateur au départ de Paris CDG.



Le vol aller-retour entre Paris et New York est affiché à partir de 488€ TTC

Un vol aller-retour en classe Premium au départ de Paris en avril est affiché à 1271€ TTC

Tarifs « à partir de » TTC en Classe économique l’aller-retour soumis à conditions, sous réserve de disponibilité