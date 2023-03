Norse Atlantic Airways inaugure ses vols Paris-CDG - New York

Pour rappel, Norse Atlantic Airways se positionne en compagnie loisirs long-courrier sur un modèle sensiblement le même que la française Frenchbee.



Elle opérera au départ de CDG T3 avec un Boeing 787 bi classe :



- une classe "premium" se rapprochant de la business avec 50 sièges



- une classe économique avec 287 sièges.



Sur la classe avant, bagage en soute et repas seront compris dans le tarif. Les sièges, plus larges et d’un confort supérieur à l’éco n’auront pas cependant la possibilité de se transformer en lit.



Le vol aller-simple CDG-JFK est affiché à partir de 219€ TTC en classe économique et 528€ en classe premium*.



* Prix d’appel TTC aller-simple, soumis à conditions, sous réserve de disponibilitéNorse Atlantic, compagnie low cost ayant récupéré plusieurs avions de la défunte Norwegian,