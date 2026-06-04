Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"

TourMaG - Tous les observateurs s'accordent pour dire que le secteur est résilient et que l'envie de voyager reste intacte... Vous partagez cette analyse au regard de ce que l'on vient de dire ?



Didier Arino : Les vacances restent profondément ancrées dans le mode de vie des Français. Malgré les contraintes budgétaires, ils continuent d'y accorder une place importante. 55 % d'entre eux déclarent faire des sacrifices sur d'autres postes de dépenses pour pouvoir partir, y compris sur l'alimentation, l'équipement de la maison, l'habillement ou encore l'automobile.



Sauf que nous sommes face à une réalité : les vacances se financent avec ce qu’il reste une fois toutes les charges payées. Si, chaque mois, vous dépensez davantage pour le carburant, le chauffage ou l’alimentation, il vous reste forcément moins d’argent disponible pour partir.



Un couple de CSP+ ne va pas changer ses vacances pour 50 euros de plus. En revanche, pour une famille périurbaine qui doit faire des kilomètres tous les jours, payer la crèche et absorber toutes les hausses du quotidien, ces 50 euros peuvent faire la différence. C’est elle qui va adapter son projet de vacances, voire le revoir complètement.



Cela ne signifie pas que les vacances sont moins importantes pour ces ménages. En revanche, ils peuvent arbitrer différemment : remplacer un séjour marchand par du non-marchand, réduire la durée du séjour ou opter pour deux jours dans un parc de loisirs afin de faire plaisir aux enfants. Quand 40 % des vacanciers modifient ainsi leurs projets, cela finit forcément par avoir un impact sur l'ensemble de l'écosystème touristique.



Pour les Français, les vacances restent essentielles mais encore faut-il pouvoir se les payer.



Les vacanciers ont tendance à descendre en gamme. Les mobil-homes les plus haut de gamme peinent à se remplir, tandis qu'il n'y a jamais eu autant de réservations d'emplacements nus dans les campings. Dans les locations meublées, ce sont surtout les segments intermédiaires et économiques qui tirent leur épingle du jeu. Quant aux villages de vacances, ils accusent pour la plupart un retard de réservation.



Contrairement à ce qu'affichent certains acteurs du secteur, la situation n'est pas aussi favorable qu'ils le laissent entendre. Dans le même temps, on observe une montée en puissance des courts séjours. Chez Center Parcs, par exemple, les séjours de trois ou quatre jours se développent. Les Français continuent donc de partir, mais moins longtemps. La conséquence est claire : le nombre de nuitées et de longs séjours devrait reculer cet été, même si le nombre total de séjours pourrait ne pas baisser.