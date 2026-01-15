Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les vacances de Noël 2025-2026 confirment le dynamisme du tourisme hivernal français, mais avec des profils contrastés selon les régions. Provence-Alpes-Côte d’Azur affiche une fréquentation stable, soutenue par la clientèle internationale, tandis qu’Auvergne-Rhône-Alpes connaît un véritable pic d’activité.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

Worldia
Les vacances de Noël 2025-2026 ont maintenu le tourisme français à un niveau solide.

Dans l’ensemble, la clientèle française reste quasi stable par rapport à l’an dernier, et la fréquentation internationale, notamment américaine, canadienne, suisse et belge, continue de soutenir l’activité en région PACA, comme en Auvergne-Rhône-Alpes.

PACA : une fréquentation stable

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’hôtellerie enregistre un taux d’occupation moyen de 50 %, avec un pic le soir du 31 décembre à 75 %, légèrement supérieur aux 73 % de l’an dernier.

Nice atteint 95 % d’occupation, Marseille reste à 70 %. Les locations touristiques, quant à elles, connaissent une hausse modeste.

Dans les Alpes du Sud, le tourisme de montagne se démarque : 68 % pour la semaine de Noël et 91 % pour celle du Nouvel An.

Certaines stations, comme Isola 2000, Les Orres, Orcières et Vars, enregistrent des niveaux en hausse. La Vallée de l’Ubaye connaît une croissance continue sur les week-ends de janvier (+8 %) et attire une clientèle italienne sur des stations plus intimistes.

Auvergne-Rhône-Alpes : un dynamisme marqué

À l’inverse, les stations d’Auvergne-Rhône-Alpes affichent des performances exceptionnelles.

Les vacances de Noël présentent un taux moyen d’occupation de 87,9 %, un chiffre en hausse, par rapport à l’hiver précédent. La semaine de Noël atteint 81,1 %, et la semaine du Nouvel An les résidences de tourisme affichent quasiment complètes (99 % d’occupation pour le Nouvel An).

La période d’inter-vacances de janvier confirme son rôle stratégique, avec une énorme majorité des résidences touristiques réservées. Une hausse qui se constate notamment dans l’hôtellerie progresse fortement, tandis que résidences de tourisme et villages vacances maintiennent des niveaux élevés.

Tags : auvergne rhone alpes, france, noel 2025, PACA, vacances
