Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité

Les vacances de Noël 2025-2026 ont maintenu le tourisme français à un niveau solide.
Dans l’ensemble, la clientèle française reste quasi stable par rapport à l’an dernier, et la fréquentation internationale, notamment américaine, canadienne, suisse et belge, continue de soutenir l’activité en région PACA, comme en Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans l’ensemble, la clientèle française reste quasi stable par rapport à l’an dernier, et la fréquentation internationale, notamment américaine, canadienne, suisse et belge, continue de soutenir l’activité en région PACA, comme en Auvergne-Rhône-Alpes.
PACA : une fréquentation stable
Autres articles
-
Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil
-
Comment vendre la destination France ?
-
City breaks : les Français de plus en plus adeptes des courts séjours urbains
-
Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile
-
Le projet "Cap Solidarité" veut faire partir en vacances 10 000 familles
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’hôtellerie enregistre un taux d’occupation moyen de 50 %, avec un pic le soir du 31 décembre à 75 %, légèrement supérieur aux 73 % de l’an dernier.
Nice atteint 95 % d’occupation, Marseille reste à 70 %. Les locations touristiques, quant à elles, connaissent une hausse modeste.
Dans les Alpes du Sud, le tourisme de montagne se démarque : 68 % pour la semaine de Noël et 91 % pour celle du Nouvel An.
Certaines stations, comme Isola 2000, Les Orres, Orcières et Vars, enregistrent des niveaux en hausse. La Vallée de l’Ubaye connaît une croissance continue sur les week-ends de janvier (+8 %) et attire une clientèle italienne sur des stations plus intimistes.
Nice atteint 95 % d’occupation, Marseille reste à 70 %. Les locations touristiques, quant à elles, connaissent une hausse modeste.
Dans les Alpes du Sud, le tourisme de montagne se démarque : 68 % pour la semaine de Noël et 91 % pour celle du Nouvel An.
Certaines stations, comme Isola 2000, Les Orres, Orcières et Vars, enregistrent des niveaux en hausse. La Vallée de l’Ubaye connaît une croissance continue sur les week-ends de janvier (+8 %) et attire une clientèle italienne sur des stations plus intimistes.
Auvergne-Rhône-Alpes : un dynamisme marqué
À l’inverse, les stations d’Auvergne-Rhône-Alpes affichent des performances exceptionnelles.
Les vacances de Noël présentent un taux moyen d’occupation de 87,9 %, un chiffre en hausse, par rapport à l’hiver précédent. La semaine de Noël atteint 81,1 %, et la semaine du Nouvel An les résidences de tourisme affichent quasiment complètes (99 % d’occupation pour le Nouvel An).
La période d’inter-vacances de janvier confirme son rôle stratégique, avec une énorme majorité des résidences touristiques réservées. Une hausse qui se constate notamment dans l’hôtellerie progresse fortement, tandis que résidences de tourisme et villages vacances maintiennent des niveaux élevés.
Les vacances de Noël présentent un taux moyen d’occupation de 87,9 %, un chiffre en hausse, par rapport à l’hiver précédent. La semaine de Noël atteint 81,1 %, et la semaine du Nouvel An les résidences de tourisme affichent quasiment complètes (99 % d’occupation pour le Nouvel An).
La période d’inter-vacances de janvier confirme son rôle stratégique, avec une énorme majorité des résidences touristiques réservées. Une hausse qui se constate notamment dans l’hôtellerie progresse fortement, tandis que résidences de tourisme et villages vacances maintiennent des niveaux élevés.