Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : Geoffrey Mercier, nouveau directeur général

Geoffrey Mercier, nouveau directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Photo Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Le bureau exécutif d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sur proposition du président Fabrice Pannekoucke, a nommé Geoffrey Mercier directeur général de l'agence lors de son bureau exécutif de ce jour. Il prendra officiellement ses fonctions le 15 septembre 2025
"Geoffrey Mercier, juriste de formation, a forgé son expertise au croisement des institutions, du journalisme et de la stratégie territoriale. Depuis 2016, en tant que directeur de cabinet adjoint de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il est intervenu dans les stratégies de communication de la collectivité régionale", indique un communiqué de presse.
Parmi ses missions, Geoffrey Mercier accompagnera le territoire dans le cadre de la candidature Alpes Françaises 2030 pour l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En tant que Directeur Général, il aura aussi pour mission de "consolider et d'innover dans l'action d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Il contribuera, dans le prolongement des politiques mises en œuvre au sein de la structure, à valoriser un outil agile, au service des acteurs du territoire, d’un tourisme durable, inclusif et important levier de croissance."
Geoffrey Mercier succède à Laurent Cormier qui assurait les fonctions par intérim
Composée d’une soixantaine de collaborateurs basés à Lyon et à Clermont-Ferrand, l’Agence Régionale du Tourisme a pour raison d’être de "contribuer à qualifier et promouvoir l’offre touristique régionale, en mobilisant territoires et professionnels autour d’un objectif commun de développement économique et durable".
Fabrice Pannekoucke, Président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Geoffrey Mercier à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Son parcours, sa connaissance intime de notre région et sa vision stratégique pour un tourisme d'avenir correspondent parfaitement aux défis et ambitions qui sont les nôtres.
Nous sommes convaincus qu'il saura fédérer l'ensemble des acteurs pour renforcer l'attractivité de notre territoire et en faire une destination leader, innovante et respectueuse de ses richesses. Je veux également remercier Laurent Cormier, avec l’ensemble des équipes de l’agence, qui a assuré l’intérim de la direction générale."
