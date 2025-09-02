Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : Geoffrey Mercier, nouveau directeur général

"contribuer à qualifier et promouvoir l’offre touristique régionale, en mobilisant territoires et professionnels autour d’un objectif commun de développement économique et durable"

"Nous sommes ravis d'accueillir Geoffrey Mercier à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Son parcours, sa connaissance intime de notre région et sa vision stratégique pour un tourisme d'avenir correspondent parfaitement aux défis et ambitions qui sont les nôtres.



Nous sommes convaincus qu'il saura fédérer l'ensemble des acteurs pour renforcer l'attractivité de notre territoire et en faire une destination leader, innovante et respectueuse de ses richesses. Je veux également remercier Laurent Cormier, avec l’ensemble des équipes de l’agence, qui a assuré l’intérim de la direction générale."

Composée d’une soixantaine de collaborateurs basés à Lyon et à Clermont-Ferrand, l’Agence Régionale du Tourisme a pour raison d’être deFabrice Pannekoucke, Président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a déclaré :