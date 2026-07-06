L'UNOSEL déploie un outil dédié à la santé mentale dans les séjours éducatifs

Selon l'UNOSEL, les difficultés rencontrées par les équipes d'animation se sont multipliées ces dernières années. " Nous avons eu des retours terrain très marqués de la part de nos adhérents, qui nous expliquaient accueillir de plus en plus de jeunes n'allant pas bien, parfois sans que leur situation n'ait été signalée sur la fiche sanitaire ", souligne Sabine Bonnaud.



Certaines situations concernent des jeunes déjà suivis avant leur départ, mais dont les traitements ou les difficultés n'ont pas été communiqués aux organisateurs.



D'autres apparaissent directement pendant le séjour. " Le mal-être ne s'arrête pas parce qu'on prend sa valise et qu'on monte dans un train. Tout ce qui peut se passer dans la vie quotidienne peut aussi se produire en colonie de vacances. "



L'éloignement du cadre familial peut parfois favoriser l'expression de difficultés jusque-là invisibles. " Des jeunes font énormément d'efforts pour masquer leur souffrance au quotidien. En séjour, dans un nouvel environnement, ils peuvent davantage se confier ou laisser apparaître des signes qui n'avaient pas été repérés auparavant ."



Dans les situations les plus préoccupantes, les familles sont informées et les procédures sanitaires habituelles sont mises en œuvre.