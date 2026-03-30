Voyages scolaires, séjours linguistiques : le secteur se transforme en profondeur

Zoom sur le baromètre UNOSEL - L’Office 2026

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le baromètre 2026 de l'UNOSEL et l’Office met en lumière un secteur des séjours éducatifs et linguistiques en pleine mutation. Si la demande reste soutenue, les formats évoluent.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 30 Mars 2026 à 16:14

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