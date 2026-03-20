Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »

A travers leur agence Anglais in France, Jennifer et Didier Laur proposent des séjours linguistiques chez des Anglais installés en France - Photo : Jennifer Laur
Depuis 2008, Jennifer Laur, ancienne enseignante diplômée pour enseigner le français et l’anglais (PLP2), a troqué la salle de classe pour l’entrepreneuriat.
« L’idée de l’agence s’est construite à partir d’un double constat : la présence importante de Britanniques dans certaines régions rurales françaises et la difficulté, malgré une envie mutuelle, de créer des échanges spontanés entre populations locales et anglophones », confie-t-elle.
Elle-même ancienne famille d’accueil identifie un rôle d’intermédiaire à jouer. « Je me suis dit : pourquoi ne pas organiser la rencontre ? Les Britanniques ont envie de transmettre leur langue et les Français ont envie de la pratiquer. »
Le concept d’Anglais in France est clair : « Aucun voyage à l’étranger. On est sur une immersion 100% France, 100% anglais. »
« L’idée de l’agence s’est construite à partir d’un double constat : la présence importante de Britanniques dans certaines régions rurales françaises et la difficulté, malgré une envie mutuelle, de créer des échanges spontanés entre populations locales et anglophones », confie-t-elle.
Elle-même ancienne famille d’accueil identifie un rôle d’intermédiaire à jouer. « Je me suis dit : pourquoi ne pas organiser la rencontre ? Les Britanniques ont envie de transmettre leur langue et les Français ont envie de la pratiquer. »
Le concept d’Anglais in France est clair : « Aucun voyage à l’étranger. On est sur une immersion 100% France, 100% anglais. »
Des séjours individualisés et intensifs
L’agence revendique une approche volontairement artisanale : moins de 200 clients par an. « C’est minuscule, mais c’est assumé. Nous privilégions la qualité à la quantité », affirme Jennifer Laur.
Dès le départ, le choix est celui du sur-mesure. « Chaque participant est accueilli seul dans une famille. L’immersion est totale, 24 heures sur 24. Les séjours durent généralement une semaine. Une semaine intense et réussie vaut mieux que deux semaines trop difficiles. L’immersion permanente peut être fatigante, surtout pour un jeune », observe Jennifer Laur.
La clientèle va des collégiens dès la sixième jusqu’aux seniors. « Nous avons un pôle important d’adultes et de jeunes adultes. La formation professionnelle représente une part significative de notre activité. »
L’entreprise est certifiée Qualiopi, ce qui lui permet d’accueillir des stagiaires dans le cadre de la formation continue.
Dès le départ, le choix est celui du sur-mesure. « Chaque participant est accueilli seul dans une famille. L’immersion est totale, 24 heures sur 24. Les séjours durent généralement une semaine. Une semaine intense et réussie vaut mieux que deux semaines trop difficiles. L’immersion permanente peut être fatigante, surtout pour un jeune », observe Jennifer Laur.
La clientèle va des collégiens dès la sixième jusqu’aux seniors. « Nous avons un pôle important d’adultes et de jeunes adultes. La formation professionnelle représente une part significative de notre activité. »
L’entreprise est certifiée Qualiopi, ce qui lui permet d’accueillir des stagiaires dans le cadre de la formation continue.
Une sélection rigoureuse des familles
Depuis 2017, Anglais in France organise, toujours en France, des colonies de vacances, séjours scolaires et stages d’anglais pour les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles - Photo : J.L.
Anglais in France travaille avec une cinquantaine de familles, recrutées et suivies directement par Jennifer Laur et son mari Didier Laur, également partie prenante de l’aventure. « Nous connaissons très bien nos familles. Pour chaque client, nous proposons plusieurs profils susceptibles de correspondre à ses centres d’intérêt et à ses objectifs. »
Les familles sont installées à 99% à l’ouest d’une ligne Caen-Perpignan, principalement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. « Ce sont majoritairement des Britanniques installés durablement en France. »
Les séjours incluent l’hébergement et les cours, assurés par des enseignants diplômés (TEFL ou équivalent). L’entreprise suit une norme européenne de qualité et est auditée tous les deux ans par l’Unosel.
Côté tarifs, un séjour individuel pour un collégien comprenant 15 heures de cours particuliers s’élève à 1 420 euros la semaine. Une formule type « colo », avec six jeunes maximum et 10 heures de cours, est proposée autour de 750 euros.
Les familles sont installées à 99% à l’ouest d’une ligne Caen-Perpignan, principalement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. « Ce sont majoritairement des Britanniques installés durablement en France. »
Les séjours incluent l’hébergement et les cours, assurés par des enseignants diplômés (TEFL ou équivalent). L’entreprise suit une norme européenne de qualité et est auditée tous les deux ans par l’Unosel.
Côté tarifs, un séjour individuel pour un collégien comprenant 15 heures de cours particuliers s’élève à 1 420 euros la semaine. Une formule type « colo », avec six jeunes maximum et 10 heures de cours, est proposée autour de 750 euros.
Un cadre juridique complexe et l’appui de l’Unosel
La création de l’entreprise n’a pas été simple. « Le plus compliqué, au départ, ça a été de savoir ce que nous étions juridiquement. Ni agence de voyages classique, ni de séjours à l’étranger, ni simple hébergement touristique… », raconte la cheffe d’entreprise.
Obtenir une assurance responsabilité civile professionnelle a pris six mois. Les échanges avec les institutions sur l’immatriculation ont également été longs et incertains.
Un tournant intervient en 2016 avec l’adhésion à l’Unosel. « Cela m’a permis de structurer davantage l’activité et d’intégrer un réseau de professionnels confrontés aux mêmes problématiques. » L’entreprise sera officiellement immatriculée en 2017.
Jennifer Laur insiste sur l’importance des réseaux professionnels : « Quand on vient de l’Éducation nationale, on ne connaît pas forcément les codes du tourisme. L’Unosel et les EDV m’ont apporté un cadre, des audits qualité, des échanges très enrichissants. »
Obtenir une assurance responsabilité civile professionnelle a pris six mois. Les échanges avec les institutions sur l’immatriculation ont également été longs et incertains.
Un tournant intervient en 2016 avec l’adhésion à l’Unosel. « Cela m’a permis de structurer davantage l’activité et d’intégrer un réseau de professionnels confrontés aux mêmes problématiques. » L’entreprise sera officiellement immatriculée en 2017.
Jennifer Laur insiste sur l’importance des réseaux professionnels : « Quand on vient de l’Éducation nationale, on ne connaît pas forcément les codes du tourisme. L’Unosel et les EDV m’ont apporté un cadre, des audits qualité, des échanges très enrichissants. »
Freins du marché et enjeux de financement
Le marché du séjour linguistique connaît des difficultés depuis la crise sanitaire.
« Les chiffres ne repartent pas depuis le Covid, certains segments continuent même de baisser », déclarait Sabine Bonnaud, déléguée générale de l'Unosel, en décembre dernier.
« Il y a un frein économique évident, mais aussi une évolution des mentalités. Le modèle traditionnel des années 1970 ne fait plus rêver de la même façon », ajoute Jennifer Laur.
Positionnée sur un segment CSP+ et très niche, son agence se dit moins impactée que d’autres acteurs. La crise sanitaire a même constitué une opportunité. « Pendant la pandémie, nous étions parmi les rares à pouvoir continuer à travailler, puisque tout se faisait en France. »
Elle constate également une évolution des attentes. « Il y a une vraie sensibilité environnementale. Les familles sont plus attentives aux déplacements. On est presque sur une forme de "staycation linguistique". »
« Les chiffres ne repartent pas depuis le Covid, certains segments continuent même de baisser », déclarait Sabine Bonnaud, déléguée générale de l'Unosel, en décembre dernier.
« Il y a un frein économique évident, mais aussi une évolution des mentalités. Le modèle traditionnel des années 1970 ne fait plus rêver de la même façon », ajoute Jennifer Laur.
Positionnée sur un segment CSP+ et très niche, son agence se dit moins impactée que d’autres acteurs. La crise sanitaire a même constitué une opportunité. « Pendant la pandémie, nous étions parmi les rares à pouvoir continuer à travailler, puisque tout se faisait en France. »
Elle constate également une évolution des attentes. « Il y a une vraie sensibilité environnementale. Les familles sont plus attentives aux déplacements. On est presque sur une forme de "staycation linguistique". »
CPF et OPCO : un cadre plus restrictif
Autre argument en faveur d'Anglais in France : la certification Qualiopi permet à certains OPCO de financer jusqu’à 50% des formations réalisées en France. « De plus en plus d’OPCO refusent les formations à l’étranger, mais acceptent celles qui se déroulent sur le territoire national » , constate Jennifer Laur.
En revanche, le plafonnement du CPF à 1 500 euros pour les formations en langues est, selon elle, un frein important. « Avant, il n’y avait pas cette limitation. Aujourd’hui, même si une personne a 5 000 euros sur son CPF, elle ne peut en utiliser que 1 500 pour l’anglais. »
Pour les jeunes, les aides restent limitées. « Le pass colo ne correspond pas à notre public. Les soutiens viennent surtout des CSE, au cas par cas. »
En revanche, le plafonnement du CPF à 1 500 euros pour les formations en langues est, selon elle, un frein important. « Avant, il n’y avait pas cette limitation. Aujourd’hui, même si une personne a 5 000 euros sur son CPF, elle ne peut en utiliser que 1 500 pour l’anglais. »
Pour les jeunes, les aides restent limitées. « Le pass colo ne correspond pas à notre public. Les soutiens viennent surtout des CSE, au cas par cas. »
Rachats stratégiques et ambitions mesurées
Dans une logique de consolidation qualitative, Jennifer Laur a racheté deux agences : Bringing People Together, en Bretagne, et Anglais en France, à Toulouse.
« Pour Anglais en France, il y avait une vraie confusion liée au nom de domaine. C’était stratégique de clarifier cela. » Concernant Bringing People Together, elle souligne « une continuité dans les valeurs et dans l’exigence qualitative », avec un fort ancrage breton.
Ces rachats ont permis d’élargir la zone géographique, mais aussi d’intégrer des séjours sans cours et des formules plus accessibles.
Malgré ces développements, Jennifer Laur ne cherche pas à bâtir un grand groupe. « Nous ne voulons pas recruter massivement ni industrialiser le modèle. » Avec son mari, également ancien enseignant, elle souhaite rester une structure à taille humaine.
Les perspectives 2026 sont claires : « Rester à deux, continuer à monter en qualité, affiner nos concepts et préserver notre qualité de vie. »
Dans un secteur marqué par la concentration et les départs à la retraite, Jennifer Laur assume son positionnement de niche : une immersion linguistique premium, personnalisée et ancrée en France.
« Pour Anglais en France, il y avait une vraie confusion liée au nom de domaine. C’était stratégique de clarifier cela. » Concernant Bringing People Together, elle souligne « une continuité dans les valeurs et dans l’exigence qualitative », avec un fort ancrage breton.
Ces rachats ont permis d’élargir la zone géographique, mais aussi d’intégrer des séjours sans cours et des formules plus accessibles.
Malgré ces développements, Jennifer Laur ne cherche pas à bâtir un grand groupe. « Nous ne voulons pas recruter massivement ni industrialiser le modèle. » Avec son mari, également ancien enseignant, elle souhaite rester une structure à taille humaine.
Les perspectives 2026 sont claires : « Rester à deux, continuer à monter en qualité, affiner nos concepts et préserver notre qualité de vie. »
Dans un secteur marqué par la concentration et les départs à la retraite, Jennifer Laur assume son positionnement de niche : une immersion linguistique premium, personnalisée et ancrée en France.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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