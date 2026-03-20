Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »

« L’idée de l’agence s’est construite à partir d’un double constat : la présence importante de Britanniques dans certaines régions rurales françaises et la difficulté, malgré une envie mutuelle, de créer des échanges spontanés entre populations locales et anglophones »

« Je me suis dit : pourquoi ne pas organiser la rencontre ? Les Britanniques ont envie de transmettre leur langue et les Français ont envie de la pratiquer. »

« Aucun voyage à l’étranger. On est sur une immersion 100% France, 100% anglais. »