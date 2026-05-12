Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été

Rulantica prévoit également plusieurs temps forts pendant la saison estivale 2026.



Le parc aquatique sera ouvert jusqu’à minuit les 7, 8, 14 et 15 août avec les soirées « Rulantica Vibes », organisées autour du bassin extérieur « Frigg Tempel » avec DJ et animations musicales.



Du 23 au 25 mai, une fête dédiée aux enfants du JUNIOR CLUB sera proposée avec diverses animations familiales. Les célébrations nordiques de « Midsommar » se dérouleront du 19 au 22 juin avec danses traditionnelles et ateliers thématiques.



Le 4 juillet, l’événement « French Summer Beats powered by Top Music » mettra la France à l’honneur avec notamment une soirée DJ animée par John Modena et DJEWAN23.