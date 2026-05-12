Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été

Le resort complète son offre avec ses six hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur DepositPhotos.com/gevision
Rulantica met en avant sa programmation estivale 2026 et entend attirer les visiteurs cet été avec une combinaison d’activités familiales, de sensations fortes et d’espaces de détente.
L’univers aquatique propose plusieurs attractions phares en intérieur comme en extérieur, dont « Vikingløp », présenté comme le plus grand toboggan de course d’Europe avec huit pistes de 187 mètres. Les visiteurs peuvent également profiter du bassin extérieur chauffé « Svømmepøl », de l’espace aquatique « Svalgurok » ou encore de la rivière de détente « Snorri’s Saga ».
L’offre comprend aussi des espaces premium privatifs, comme les « Yachts VIP Rulantica » ou les suites de jour « Svits VIP Rulantica ».
Côté bien-être, l’espace « Hyggedal » accueille les visiteurs dès 16 ans avec saunas, bain vapeur et terrasses extérieures dans une ambiance nordique.
L’univers aquatique propose plusieurs attractions phares en intérieur comme en extérieur, dont « Vikingløp », présenté comme le plus grand toboggan de course d’Europe avec huit pistes de 187 mètres. Les visiteurs peuvent également profiter du bassin extérieur chauffé « Svømmepøl », de l’espace aquatique « Svalgurok » ou encore de la rivière de détente « Snorri’s Saga ».
L’offre comprend aussi des espaces premium privatifs, comme les « Yachts VIP Rulantica » ou les suites de jour « Svits VIP Rulantica ».
Côté bien-être, l’espace « Hyggedal » accueille les visiteurs dès 16 ans avec saunas, bain vapeur et terrasses extérieures dans une ambiance nordique.
Des événements estivaux et des nocturnes jusqu’à minuit
Rulantica prévoit également plusieurs temps forts pendant la saison estivale 2026.
Le parc aquatique sera ouvert jusqu’à minuit les 7, 8, 14 et 15 août avec les soirées « Rulantica Vibes », organisées autour du bassin extérieur « Frigg Tempel » avec DJ et animations musicales.
Du 23 au 25 mai, une fête dédiée aux enfants du JUNIOR CLUB sera proposée avec diverses animations familiales. Les célébrations nordiques de « Midsommar » se dérouleront du 19 au 22 juin avec danses traditionnelles et ateliers thématiques.
Le 4 juillet, l’événement « French Summer Beats powered by Top Music » mettra la France à l’honneur avec notamment une soirée DJ animée par John Modena et DJEWAN23.
Le parc aquatique sera ouvert jusqu’à minuit les 7, 8, 14 et 15 août avec les soirées « Rulantica Vibes », organisées autour du bassin extérieur « Frigg Tempel » avec DJ et animations musicales.
Du 23 au 25 mai, une fête dédiée aux enfants du JUNIOR CLUB sera proposée avec diverses animations familiales. Les célébrations nordiques de « Midsommar » se dérouleront du 19 au 22 juin avec danses traditionnelles et ateliers thématiques.
Le 4 juillet, l’événement « French Summer Beats powered by Top Music » mettra la France à l’honneur avec notamment une soirée DJ animée par John Modena et DJEWAN23.
Europa-Park Resort développe aussi son offre d’hébergement
Le resort complète son offre avec ses six hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur ainsi qu’avec l’extension de Silver Lake City.
Le « Riverside Western Lodge », nouveau bâtiment de 119 chambres à thème western, ouvrira notamment le 18 juin 2026. De nouvelles offres de restauration et de loisirs y seront également proposées, dont la « Silver Lake Brewery » et le centre VR « YULLBE GO ».
Depuis Paris, le resort est accessible via le TGV INOUI jusqu’à la gare de Ringsheim / Europa-Park puis par navette routière.
A lire aussi : Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Le « Riverside Western Lodge », nouveau bâtiment de 119 chambres à thème western, ouvrira notamment le 18 juin 2026. De nouvelles offres de restauration et de loisirs y seront également proposées, dont la « Silver Lake Brewery » et le centre VR « YULLBE GO ».
Depuis Paris, le resort est accessible via le TGV INOUI jusqu’à la gare de Ringsheim / Europa-Park puis par navette routière.
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