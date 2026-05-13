Tours International dévoile ses nouveaux circuits lors d’un webinaire

Tours International organisera le 20 mai 2026 un webinaire consacré à ses nouveaux circuits groupes - Depositphotos.com @Milkos
Tours International donne rendez-vous aux professionnels du tourisme le mercredi 20 mai 2026 à 15h30, heure française, pour un webinaire consacré à ses nouveaux circuits et à ses services dédiés aux groupes.
Pendant une session d’environ 30 minutes, questions comprises, les équipes de Tours International dévoileront plusieurs nouveautés programmées pour les prochaines saisons.
Parmi les itinéraires mis en avant figurent notamment un "Tour de France 2027", un programme autour de "Guillaume le Conquérant et l’Année des Normands (2027)", un circuit consacré aux villes historiques d’Angleterre, ainsi qu’une offre axée sur "l’aventure et la nature sauvage".
Pendant une session d’environ 30 minutes, questions comprises, les équipes de Tours International dévoileront plusieurs nouveautés programmées pour les prochaines saisons.
Parmi les itinéraires mis en avant figurent notamment un "Tour de France 2027", un programme autour de "Guillaume le Conquérant et l’Année des Normands (2027)", un circuit consacré aux villes historiques d’Angleterre, ainsi qu’une offre axée sur "l’aventure et la nature sauvage".
Tours International organise un webinaire le 20 mai 2026
Ce webinaire s’adresse aux professionnels souhaitant enrichir leur programmation groupes et mieux appréhender les nouvelles offres développées par le tour-opérateur.
Deux intervenantes animeront la session : Justine Sausset et Ellie Wisden.
Un temps d’échange est prévu en fin de présentation pour répondre aux questions des participants.
L’inscription est obligatoire et le lien de connexion sera envoyé par e-mail le lundi 18 mai 2026.
Deux intervenantes animeront la session : Justine Sausset et Ellie Wisden.
Un temps d’échange est prévu en fin de présentation pour répondre aux questions des participants.
L’inscription est obligatoire et le lien de connexion sera envoyé par e-mail le lundi 18 mai 2026.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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