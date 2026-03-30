Webinaires Canada – avril 2026

Audrey Roussin-Bouthillier et Penny McIsaac

Caitlin Griffiths

Candice Walsh

Nouvelle date !

Ce webinaire vous invite à découvrir les provinces atlantiques canadiennes, entreLes intervenants mettront en avant des itinéraires inspirants ainsi que des routes panoramiques emblématiques à travers la région.La session abordera également la richesse culturelle et culinaire des provinces atlantiques canadiennes, offrant de nombreuses idées de séjours différenciants pour les voyageurs français.Ces webinaires sont unepour enrichir vos connaissances, poser vos questions en direct et découvrir les produits touristiques canadiens à promouvoir auprès de votre clientèle.Bon à savoir :• Chaque webinaire se déroule unde• Webinaire suivi d’une session deà la finaprès chaque session suravec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentidesavec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canadaavec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgaryavec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosseavec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaiseavec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louiseavec le label Original Original de l’Association Touristique Autochtone du Canada, et l’Association Touristique Autochtone de l’Albertaavec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourismavec Ontario's Highlands Tourism OrganizationNos webinaires sontchaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.