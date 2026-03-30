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Webinaires Canada – avril 2026


Destination Canada invite les professionnels du tourisme à explorer les cultures autochtones et le Canada atlantique à travers deux webinaires thématiques.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 30 Mars 2026 à 00:05

Warrior Women, Jasper, Alberta © Indigenous Tourism Alberta
Warrior Women, Jasper, Alberta © Indigenous Tourism Alberta
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Mardi 7 avril 2026 – Cultures autochtones


Ce webinaire met en lumière la richesse et la diversité des cultures autochtones au Canada, en proposant des clés concrètes pour intégrer ces expériences dans des itinéraires touristiques respectueux et authentiques. Les intervenants aborderont les bonnes pratiques pour visiter une communauté autochtone : s’informer en amont pour appréhender les rencontres avec respect et humilité, et soutenir les initiatives locales.
Un rendez-vous essentiel pour mieux comprendre les enjeux du tourisme autochtone et proposer à vos clients des expériences porteuses de sens.

Intervenants :
Indigenous Tourism AlbertaBrittany Lonechild
Destination Original Indigenous Tourism (DO-IT)Sébastien Desnoyers

Mardi 21 avril 2026 – Canada atlantique

Rochers Hopewell, Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick © Destination Canada
Rochers Hopewell, Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick © Destination Canada
Ce webinaire vous invite à découvrir les provinces atlantiques canadiennes, entre paysages maritimes spectaculaires, culture francophone et expériences gourmandes. Les intervenants mettront en avant des itinéraires inspirants ainsi que des routes panoramiques emblématiques à travers la région.
La session abordera également la richesse culturelle et culinaire des provinces atlantiques canadiennes, offrant de nombreuses idées de séjours différenciants pour les voyageurs français.

Intervenants :
Parcs CanadaAudrey Roussin-Bouthillier et Penny McIsaac
Tourisme Nouveau-BrunswickCaitlin Griffiths
Tourisme Terre-Neuve-et-LabradorCandice Walsh

Ces webinaires sont une excellente opportunité pour enrichir vos connaissances, poser vos questions en direct et découvrir les produits touristiques canadiens à promouvoir auprès de votre clientèle.


Bon à savoir :
• Chaque webinaire se déroule un mardi de 15h à 16h
• Webinaire suivi d’une session de questions-réponses à la fin
Replay disponible après chaque session sur ce lien


Dates & Thématiques 2026 :
6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides
20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada
3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary
24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse
10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise
24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise
7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec le label Original Original de l’Association Touristique Autochtone du Canada, et l’Association Touristique Autochtone de l’Alberta
21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism
5 mai 2026 – La route Champlain – Nouvelle date !
avec Ontario's Highlands Tourism Organization

Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.

Webinaires Canada – avril 2026

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Malaury Mazal, assistante pour Destination Canada sur malaury@360tourisme.fr.

www.LeCanadaNaturellement.fr

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Tags : agents de voyage, Canada, Destination Canada, tourisme, webinaire
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