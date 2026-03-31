West Sweden invite les pros du tourisme à un webinaire sur sa culture

Focus sur Tjörn, Borås et Skara

L’Office de tourisme de West Sweden organise, le 15 avril 2026, un webinaire destiné aux professionnels du tourisme pour présenter les atouts culturels de l’Ouest de la Suède. Au programme : découverte de sites emblématiques, échanges avec des experts locaux et présentation d’expériences touristiques immersives.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 31 Mars 2026 à 18:30

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