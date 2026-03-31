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West Sweden invite les pros du tourisme à un webinaire sur sa culture

Focus sur Tjörn, Borås et Skara


L’Office de tourisme de West Sweden organise, le 15 avril 2026, un webinaire destiné aux professionnels du tourisme pour présenter les atouts culturels de l’Ouest de la Suède. Au programme : découverte de sites emblématiques, échanges avec des experts locaux et présentation d’expériences touristiques immersives.


Rédigé par le Mardi 31 Mars 2026 à 18:30

L’Office de tourisme de West Sweden organise un webinaire le 15 avril 2026 - Depositphotos.com, pxhidalgo
L’Office de tourisme de West Sweden organise un webinaire le 15 avril 2026 - Depositphotos.com, pxhidalgo
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L’Office de tourisme de West Sweden organise le mercredi 15 avril 2026, de 10h à 11h, un webinaire destiné aux professionnels du tourisme intéressés par cette région suédoise.

L’objectif est de présenter les atouts culturels de l’Ouest de la Suède et les expériences proposées aux visiteurs internationaux.

Le webinaire permettra de découvrir plusieurs territoires emblématiques. L’île de Tjörn, surnommée "île de l’art", associe art contemporain et villages de pêcheurs sur le littoral granitique du Bohuslän.

La ville de Borås, historiquement marquée par l’industrie textile, se distingue par son patrimoine artistique et sa scène street art active à l’échelle nord-européenne.

Skara, située au cœur d’un des plus anciens paysages culturels du pays, offre un mélange de sites historiques, de musées et de collections d’art présentes dans certains hôtels de la ville.

Des experts locaux au cœur du webinaire

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Au programme : la diffusion de courts films et des échanges avec des experts locaux permettront d’illustrer la manière dont la culture contribue à créer des expériences touristiques authentiques.

Parmi les intervenants figurent les équipes de l’Office de tourisme de West Sweden ainsi que des représentants de Borås & Co, du Borås Art Museum, du Nordic Watercolor Museum, de Tjörn Tourism, du Museum of Västergötland et du Skara Konsthotell & Skara Stadshotell.

Le webinaire se déroulera en anglais et l’inscription préalable est nécessaire pour y participer.

A lire aussi : Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme


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Tags : suede, webinaire
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