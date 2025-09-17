Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

L’agence nationale Visit Sweden a présenté une API – interface de programmation – destinée à agréger les données touristiques de toutes les régions du pays. Le système, qui recense déjà 14 000 fiches d’information, permet de rendre ces données exploitables par les moteurs de recherche, les plateformes de réservation, les développeurs d’applications et les systèmes d’intelligence artificielle.
Pour Sara Modig, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Énergie et de l’Industrie, l’enjeu est clair : « En réunissant les acteurs du tourisme autour d’un standard numérique commun, nous facilitons l’accès aux destinations suédoises pour les voyageurs du monde entier et consolidons l’attractivité de la Suède à l’international. »
Un projet porté par les régions, les offices de tourisme et les entreprises
L’API repose sur la norme internationale schema.org et s’inscrit dans la stratégie nationale pour la donnée de l’État suédois. Elle est accessible librement, sans frais de licence, et peut être enrichie de données extérieures telles que la météo ou les horaires de transport.
Les développeurs peuvent ainsi concevoir des services intelligents, allant « des applications de voyage basées sur l’IA à des systèmes de recommandations personnalisées » indique un communiqué.
« Nous sommes très fiers d’offrir une plateforme qui garantit une visibilité internationale à long terme au tourisme suédois, tout en stimulant l’innovation », a indiqué Nils Persson, Chief Marketing Officer chez Visit Sweden.
Le projet a été élaboré avec les régions, les offices du tourisme locaux, les associations professionnelles et les entreprises du secteur. Parmi les grands acteurs déjà connectés ou en cours d’intégration figurent Scandic Hotels, Best Western Hotels & Resorts, Strawberry, Svenska Turistföreningen ou encore Parks & Resorts.
La directrice générale de Visit Sweden, Susanne Andersson, insiste sur le caractère fédérateur de la démarche : « La force de ce projet repose autant sur la richesse des données, issues aussi bien de petites structures que de grands groupes, que sur la collaboration avec les régions, les destinations et les acteurs du secteur. »
