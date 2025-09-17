TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

structurer l’offre suédoise


Visit Sweden a dévoilé une API nationale centralisant l’ensemble de l’offre touristique du pays. Objectif : renforcer la visibilité internationale de la Suède.


Rédigé par le Vendredi 19 Septembre 2025

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme - Depositphotos.com threecvet.gmail.com
Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme - Depositphotos.com threecvet.gmail.com
CroisiEurope
L’agence nationale Visit Sweden a présenté une API – interface de programmation – destinée à agréger les données touristiques de toutes les régions du pays. Le système, qui recense déjà 14 000 fiches d’information, permet de rendre ces données exploitables par les moteurs de recherche, les plateformes de réservation, les développeurs d’applications et les systèmes d’intelligence artificielle.

Pour Sara Modig, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Énergie et de l’Industrie, l’enjeu est clair : « En réunissant les acteurs du tourisme autour d’un standard numérique commun, nous facilitons l’accès aux destinations suédoises pour les voyageurs du monde entier et consolidons l’attractivité de la Suède à l’international. »

A lire aussi : Nämdöskärgården : un parc marin inédit ouvre près de Stockholm

Un projet porté par les régions, les offices de tourisme et les entreprises

Autres articles
L’API repose sur la norme internationale schema.org et s’inscrit dans la stratégie nationale pour la donnée de l’État suédois. Elle est accessible librement, sans frais de licence, et peut être enrichie de données extérieures telles que la météo ou les horaires de transport.

Les développeurs peuvent ainsi concevoir des services intelligents, allant « des applications de voyage basées sur l’IA à des systèmes de recommandations personnalisées » indique un communiqué.

« Nous sommes très fiers d’offrir une plateforme qui garantit une visibilité internationale à long terme au tourisme suédois, tout en stimulant l’innovation », a indiqué Nils Persson, Chief Marketing Officer chez Visit Sweden.

Le projet a été élaboré avec les régions, les offices du tourisme locaux, les associations professionnelles et les entreprises du secteur. Parmi les grands acteurs déjà connectés ou en cours d’intégration figurent Scandic Hotels, Best Western Hotels & Resorts, Strawberry, Svenska Turistföreningen ou encore Parks & Resorts.

La directrice générale de Visit Sweden, Susanne Andersson, insiste sur le caractère fédérateur de la démarche : « La force de ce projet repose autant sur la richesse des données, issues aussi bien de petites structures que de grands groupes, que sur la collaboration avec les régions, les destinations et les acteurs du secteur. »

A lire aussi : Hyatt Place Gothenburg Central célèbre son ouverture officielle

Lu 152 fois

Tags : suede
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 17 Septembre 2025 - 16:18 Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant

Mardi 16 Septembre 2025 - 16:19 Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

Brand News DestiMaG

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir

Saint-Martin : une île qui bouge, un art de vivre à découvrir
À Saint-Martin, le quotidien rime avec authenticité, sourires et partages. Loin des clichés, la...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Découvrez DTravel à IFTM Top Resa et participez pour gagner un voyage aux Açores !

Découvrez DTravel à IFTM Top Resa et participez pour gagner un voyage aux Açores !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
AirMaG

AirMaG

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"
Distribution

Distribution

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
La Travel Tech

La Travel Tech

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias