La Suède lance des vacances climato-intelligentes

Calculées par nuitée, les émissions des cinq hébergements associés à cette initiative se situent, à comparer aux 6,8 kg d'un hôtel suédois moyen.Le visiteur est invité à voyager en train et sera si besoin pris en charge à la gare la plus proche pour un transport en voiture électrique sur le dernier tronçon.Parmi les caractéristiques climato-intelligentes de ces structures, on compte des panneaux solaires, de l'électricité verte, des matériaux de construction recyclés, du bois issu des forêts de leurs terres, leur propre eau de puits, le composte, le tri des déchets et l'utilisation de produits d’entretien respectueux de la nature.Les légumes biologiques et la viande utilisés pour la cuisine proviennent de fermes et de potagers locaux.