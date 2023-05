La Nouvelle-Aquitaine, laboratoire du séjour bas carbone ?

Le CRT ne s’arrête pas là et travaille aussi à la mise en place d’un calculateur d’émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au tourisme en Nouvelle-Aquitaine.



« Il constitue un outil de pilotage de la trajectoire carbone du tourisme néo-aquitain, en accord avec la feuille de route régionale Tourisme Durable et la Stratégie nationale bas-carbone. » explique le CRT.



Le but : mieux comprendre et anticiper l’impact du tourisme en matière de GES en Nouvelle-Aquitaine, en se basant sur les transports mais aussi sur l’hébergement, la restauration et les activités de loisirs.



Porté par le CRT Nouvelle-Aquitaine, l’ADEME et des cabinets indépendants, le calculateur propose aussi une déclinaison par département, bassins touristiques et filières.



Il a par ailleurs vocation à être partagé et utilisé au-delà de la Région, avec pour ambition de « contribuer à une harmonisation des méthodes de collecte des données et de mesure des émissions de GES à l’échelle nationale, et de renforcer ainsi l’engagement global de la filière dans la lutte contre le changement climatique. »



Évolutif, il permet aussi un suivi dans le temps et sera paramétrable ou réactualisé en fonction des changements de pratiques de la clientèle. Enfin, le calculateur pourra simuler les effets de politiques de développement durable.