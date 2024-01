Nouvelle-Aquitaine : TiPi 535 lance son appel à candidatures

Chaque promotion compteavec l’arrivée du partenaire incubateur Néoloji Technopole.Les lauréats bénéficient d’un accompagnement d’un an :dispensé par une des quatre technopoles partenaires (Unitec, La Rochelle Technopole, Hélioparc, Néoloji) etdispensé par le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires.En 2023, 6 start-ups du tourisme ont fait partie de la seconde promotion d’incubés via TiPi 535 : Roza, Explorissima, Dans les valises de Stef, Liva, Dipongo et Sit&Eat.