Projet Voyage Bas Carbone : l’ATR fait le point sur les outils

Cela passe par des bonnes pratiques à diffuser, des sensibilisations à disperser et des formations à dispenser en associant tout à la fois les producteurs comme les consommateurs de voyages et de services touristiques à la lutte contre le changement climatique.



Idéalement, il s’agit de créer une communauté d’adultes actifs dans la production et la consommation de voyages plus responsables et plus sobres en carbone.



Depuis un peu plus d’un an, le projet ATRE a surtout collecté toutes les initiatives et bonnes pratiques lancées par les partenaires pour alimenter ce que pourraient être les programmes de formation et de partage d’expériences.



La conférence animée par Julien Buot et les "ambassadeurs ATRE" dans chaque pays visait à faire le point et annoncer la seconde phase, celle qui consiste à formaliser les outils qui seront l’aboutissement du projet en juin 2024 : un MOOC pour les intermédiaires, une application smartphone pour les prestataires, et un jeu en ligne pour les voyageurs.