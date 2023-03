ATR change son exécutif et mise tout sur la parité

Pour Adeline Duché, c’est un vent de fraîcheur bénéfique qui souffle sur ATR : « En 2004, à sa création, ATR était en avance, en mettant ces sujets-là, écologiques et sociaux sur la table. Mais en 20 ans, l’association a pris un peu de retard. J’ai le sentiment que désormais, ceux qui portent ces thématiques sont justement ceux qui ont pris les rennes de l’association » .



Et pour cause, Julien Buot comme Adeline Duché le disent peu ou prou : le comité exécutif d’ATR avait jusque-là tout d’un club de vieux routards du tourisme durable. Des hommes certes compétents et engagés, mais de fait, peu tourné vers les questions, pourtant essentielles en développement durable, des droits des femmes.



Un vrai renouvellement, qui passe par la féminisation, mais aussi par de nouvelles générations de professionnel-le-s, avec un regard résolument moderne et de nouveaux secteurs :



« C’est historique, il y a une vraie représentativité du tourisme , se réjouit Agnès Decramer, cofondatrice et CEO de Koob et Feelingo. En termes de tailles d’entreprises, de spécificité, de métiers, de secteurs, on a des profils très différents ».



À côté des voyagistes, on voit arriver des personnes issues des territoires ou du milieu de la formation ou de la tech, pour une vision plus large du secteur.



« En quelques années à peine, on voit un vrai renouvellement. ATR a évolué, s’ouvre à plus d’acteurs différents. Il y a la production d’aventure, mais plein d’autres profils aussi, des métiers différents, qui offre une multiplication des points de vue. C’est cette diversité qui amène la parité, c’est une suite logique » estime quant à elle Julie Geoffroy, directrice du développement Interface Tourisme France.