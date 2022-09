Agnès Decramer : le tourisme, premier secteur impacté par la crise climatique ?

« Pour moi, le voyage responsable c'est voyager en conscience. J'aime ce terme parce que ça veut dire : se poser des questions »

« sur le même chemin ensemble »

Si Koob n'est pas la première plateforme digitale au service des professionnels du tourisme, elle a par contre ses spécificités : elle souhaite valoriser les acteurs engagés, sur un site où les échanges sont avant tout humains. Où les réceptifs accompagnent le tour opérateur dans la création d'un scenario de voyages, où les échanges se font quasiment en instantané, et où la transparence et la lisibilité sont la règle.Car si chaque entreprise intégrant la plateforme s'engage dans une démarche de certification, elle doit le faire de manière lisible (c'est-à-dire, compréhensible par tous) et transparente, pour que chaque acteur de la chaîne puisse comprendre ce que les autres mettent en place - et le faire remonter au client final.Voyage responsable, avez-vous dit ?. Car du Vietnam au Pérou en passant par la France ou le Sénégal, peu de chance que les enjeux se recoupent. Il convient d'adapter ses comportements aux réalités de la destination.L'objectif de Koob est d'accompagner les professionnels du tourisme dans ces questionnements et dans leur transition. Pas tous à la même vitesse, pas tous en même temps, mais, en tout cas nous assure Agnès Decramer,