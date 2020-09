Webinaire Go Nordic! : sur les trésors cachés des pays nordiques

Innovation Norway/VisitNorway, Promote Iceland, VisitDenmark, Business Finland/Visit Finland et Visit Sweden font leur rentrée avec un deuxième webinaire thématique de la série Go Nordic! pour raconter les beautés naturelles, les expériences locales et les offres touristiques de leurs destinations respectives.



Les Offices de Tourisme du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède se réunissent à nouveau dans un projet commun – Go Nordic! pour proposer aux tour-opérateurs français un programme de formation digitale aux mois de juin, septembre et novembre avec un calendrier de rendez-vous thématiques.



Le premier épisode de Go Nordic! était dédié aux saisons d’automne et d’hiver : courts séjours, autotours, city break, circuits en train, activités en pleine nature, randonnées, aurores boréales, gastronomie locale, festivals, visites culturelles … en groupe ou en individuel.



Le deuxième épisode se déroulera le mardi 22 septembre de 10h à 11h avec le Danemark, l’Islande et la Norvège, et le jeudi 24 septembre de 10h à 11h avec la Finlande et la Suède.