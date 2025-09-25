Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

L’Office de Tourisme de West Sweden organise un webinaire dédié aux professionnels du tourisme souhaitant en savoir plus sur cette région suédoise, réputée pour ses expériences adaptées aux familles.
L’événement se tiendra le mardi 30 septembre 2025, de 10h à 11h, et sera l’occasion de découvrir comment West Sweden se positionne comme une destination familiale tout au long de l’année.
Au programme, les participants pourront rencontrer des partenaires locaux pour qui les familles constituent une clientèle clé. Ces professionnels partageront leur vision de l’accueil familial, présenteront leurs offres et détailleront les collaborations qu’ils ont établies avec les entreprises locales.
L’Office de Tourisme de West Sweden exposera également comment ces éléments se traduisent dans leur stratégie marketing et la manière dont ils abordent différents marchés internationaux.
A lire aussi : Nämdöskärgården : un parc marin inédit ouvre près de Stockholm
L’événement se tiendra le mardi 30 septembre 2025, de 10h à 11h, et sera l’occasion de découvrir comment West Sweden se positionne comme une destination familiale tout au long de l’année.
Au programme, les participants pourront rencontrer des partenaires locaux pour qui les familles constituent une clientèle clé. Ces professionnels partageront leur vision de l’accueil familial, présenteront leurs offres et détailleront les collaborations qu’ils ont établies avec les entreprises locales.
L’Office de Tourisme de West Sweden exposera également comment ces éléments se traduisent dans leur stratégie marketing et la manière dont ils abordent différents marchés internationaux.
A lire aussi : Nämdöskärgården : un parc marin inédit ouvre près de Stockholm
West Sweden : les intervenants présent pour le webinaire
Parmi les intervenants de ce webinaire, on retrouvera les équipes de l’Office de Tourisme de West Sweden ainsi que des représentants de plusieurs établissements emblématiques de la région.
Comme TanumStrand Spa & Resort, hôtel balnéaire situé à Grebbestad ; Billingehu, hôtel spa perché au bord du plateau de Billingen ; et le Liseberg Grand Curiosa Hotel, hôtel familial et ludique au cœur de Göteborg.
Destiné aux professionnels du tourisme, ce webinaire offre l’occasion de découvrir comment enrichir leur offre pour les familles et de mieux connaître les atouts d’une région qui combine nature, détente et activités ludiques.
L'inscription au webinaire se fait ici.
A lire aussi : Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme
Comme TanumStrand Spa & Resort, hôtel balnéaire situé à Grebbestad ; Billingehu, hôtel spa perché au bord du plateau de Billingen ; et le Liseberg Grand Curiosa Hotel, hôtel familial et ludique au cœur de Göteborg.
Destiné aux professionnels du tourisme, ce webinaire offre l’occasion de découvrir comment enrichir leur offre pour les familles et de mieux connaître les atouts d’une région qui combine nature, détente et activités ludiques.
L'inscription au webinaire se fait ici.
A lire aussi : Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille