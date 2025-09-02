TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié

En partenariat avec Air Tahiti Nui et Visit California


Climat ensoleillé toute l’année, plages mythiques, culture vibrante et grands espaces : le sud de la Californie a tout pour séduire les voyageurs français. Pour aider les professionnels à mieux vendre cette destination incontournable, Visit California organise un webinaire le 16 septembre 2025.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Visit California organise un webinaire le 16 septembre 2025 - Depositphotos.com, @gustavofrazao
Pour permettre aux professionnels du tourisme de mieux connaître le Sud de Californie, Visit California organise un webinaire sur inscription, le mardi 16 septembre 2025 à 10h30.

Au programme : une présentation générale du sud de la Californie par Visit California, une intervention de Farouk Marouf-Abaidi, responsable des ventes France d’Air Tahiti Nui, qui détaillera l’offre de la compagnie, opérant des vols directs hebdomadaires entre Paris-CDG et Los Angeles-LAX.

Et pour finir, un focus sur San Diego par Laurie Gounelle, guide spécialiste et créatrice de Laurie en Californie, qui partagera ses conseils et idées d’activités à proposer toute l’année.

Ce rendez-vous d’environ une heure comprendra également une session de questions/réponses, offrant aux participants l’opportunité d’échanger directement avec les intervenants.

Lire aussi : Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs



