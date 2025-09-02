Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié

En partenariat avec Air Tahiti Nui et Visit California

Climat ensoleillé toute l’année, plages mythiques, culture vibrante et grands espaces : le sud de la Californie a tout pour séduire les voyageurs français. Pour aider les professionnels à mieux vendre cette destination incontournable, Visit California organise un webinaire le 16 septembre 2025.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 2 Septembre 2025

