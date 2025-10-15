TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Attention, du changement dans les formalités d'entrée au Sri Lanka !

Désormais l'ETA doit être obtenu avant le départ


Depuis le 15 octobre 2025, le Sri Lanka impose l’obtention de l'autorisation de voyage électronique (ETA) avant le départ. Il n'est plus possible d'en faire la demande sur place. Explications.


Attention, du changement dans les formalités d'entrée au Sri Lanka ! Depositphotos.com Auteur gustavofrazao
À compter du 15 octobre 2025, les ressortissants étrangers souhaitant se rendre au Sri Lanka doivent impérativement solliciter une autorisation de voyage électronique (ETA) avant leur départ.

Cette évolution réglementaire, annoncée par le Département de l’immigration sri-lankais, supprime la possibilité d’obtenir un visa à l’arrivée, jusque-là disponible pour les séjours touristiques de courte durée.

La demande d’ETA s’effectue exclusivement en ligne sur le portail officiel du gouvernement sri-lankais (eta.gov.lk), avant l’embarquement.

Les voyageurs doivent renseigner leurs informations personnelles, la durée et le motif du séjour, puis s’acquitter des frais administratifs correspondants. Une fois validée, l’autorisation est transmise par voie électronique et doit être présentée à l’entrée sur le territoire.

Les compagnies aériennes seront tenues de vérifier à l'embarquement, que les passagers sont bel et bien en possession de cet ETA.

ETA Sri Lanka à obtenir avant le départ

L’ETA est valable pour une durée de 30 jours à compter de la date d’arrivée, avec la possibilité d’obtenir une extension sur place. Les voyageurs d’affaires sont également concernés et doivent effectuer la même démarche, via un formulaire spécifique.

Le prix d'obtention de l'ETA est de 50 USD. Selon Visasnews, les autorités sri-lankaises ont annoncé en juillet dernier leur intention d’exempter prochainement de frais d’ETA les voyageurs de 33 pays supplémentaires. Mais attention, cette mesure n’est pas encore entrée en vigueur.

A noter qu'un régime de visa gratuit est mis en œuvre pour les ressortissants de Chine, d'Inde, d'Indonésie, de Russie, de Thaïlande, de Malaisie et du Japon avec effet immédiat.

