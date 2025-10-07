La High Sierra s’invite dans un webinaire pour les pros du tourisme

Un voyage virtuel au cœur de la Californie grandeur nature

Le 16 octobre prochain, Blossom Travel Marketing organise un webinaire inédit consacré à la High Sierra, région emblématique de la Californie. Une opportunité pour les professionnels du tourisme de découvrir une autre facette de la destination, entre nature sauvage, culture et authenticité.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 8 Octobre 2025

