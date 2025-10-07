La High Sierra s’invite dans un webinaire pour les pros du tourisme

Blossom Travel Marketing organise un webinaire inédit consacré à la High Sierra (Californie) - Depositphotos.com @demerzel21
Pour la première fois, la High Sierra convie les acteurs du tourisme à une présentation de ses trésors naturels.
Organisé par Blossom Travel Marketing, le webinaire « Californie Grandeur Nature : la High Sierra » se tiendra jeudi 16 octobre 2025 à 11h, et sera animé par Marie Loyola et Léa Pinglot.
Pendant une trentaine de minutes, agents de voyages et tour-opérateurs seront transportés au cœur d’une Californie moins connue, faite de montagnes majestueuses, de forêts de séquoias géants, de lacs scintillants et de panoramas à couper le souffle.
Les parcs nationaux de Yosemite, Sequoia et Kings Canyon, ainsi que Lake Tahoe, Mammoth Lakes ou encore le comté de Mono et Bishop, seront notamment mis à l’honneur.
Pour s'y inscrire c'est ici.
Une Californie authentique et hors des sentiers battus
Loin de l’image urbaine et côtière souvent associée à la Californie, la High Sierra propose une expérience immersive dans une région historique, marquée par la ruée vers l’or et un art de vivre au plus près de la nature.
Lodges, chalets, cottages, hôtels ou glamping : les possibilités d’hébergement y sont multiples, toutes pensées pour une clientèle en quête d’évasion.
Le webinaire permettra de découvrir les expériences incontournables, les nouveautés hôtelières et des outils concrets pour valoriser la destination dans les offres commerciales.
Une belle occasion pour les professionnels de renforcer leur expertise sur le marché américain et d’inspirer leurs clients avec une Californie grandeur nature, encore confidentielle.
