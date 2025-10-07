TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

La High Sierra s’invite dans un webinaire pour les pros du tourisme

Un voyage virtuel au cœur de la Californie grandeur nature


Le 16 octobre prochain, Blossom Travel Marketing organise un webinaire inédit consacré à la High Sierra, région emblématique de la Californie. Une opportunité pour les professionnels du tourisme de découvrir une autre facette de la destination, entre nature sauvage, culture et authenticité.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

Blossom Travel Marketing organise un webinaire inédit consacré à la High Sierra (Californie) - Depositphotos.com @demerzel21
Blossom Travel Marketing organise un webinaire inédit consacré à la High Sierra (Californie) - Depositphotos.com @demerzel21
CroisiEurope
Pour la première fois, la High Sierra convie les acteurs du tourisme à une présentation de ses trésors naturels.

Organisé par Blossom Travel Marketing, le webinaire « Californie Grandeur Nature : la High Sierra » se tiendra jeudi 16 octobre 2025 à 11h, et sera animé par Marie Loyola et Léa Pinglot.

Pendant une trentaine de minutes, agents de voyages et tour-opérateurs seront transportés au cœur d’une Californie moins connue, faite de montagnes majestueuses, de forêts de séquoias géants, de lacs scintillants et de panoramas à couper le souffle.

Les parcs nationaux de Yosemite, Sequoia et Kings Canyon, ainsi que Lake Tahoe, Mammoth Lakes ou encore le comté de Mono et Bishop, seront notamment mis à l’honneur.

Pour s'y inscrire c'est ici.

Une Californie authentique et hors des sentiers battus

Autres articles
Loin de l’image urbaine et côtière souvent associée à la Californie, la High Sierra propose une expérience immersive dans une région historique, marquée par la ruée vers l’or et un art de vivre au plus près de la nature.

Lodges, chalets, cottages, hôtels ou glamping : les possibilités d’hébergement y sont multiples, toutes pensées pour une clientèle en quête d’évasion.

Le webinaire permettra de découvrir les expériences incontournables, les nouveautés hôtelières et des outils concrets pour valoriser la destination dans les offres commerciales.

Une belle occasion pour les professionnels de renforcer leur expertise sur le marché américain et d’inspirer leurs clients avec une Californie grandeur nature, encore confidentielle.


Lu 167 fois

Tags : californie, webinaire
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 7 Octobre 2025 - 16:15 Seychelles : léger recul du marché français

Mardi 7 Octobre 2025 - 07:50 Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Brand News DestiMaG

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti
Quand on pense à Tahiti Et Ses Îles, on imagine des lagons turquoise, des plages de sable fin et...
Aer Lingus
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Costa Rica : le Riu Guanacaste rouvre après rénovation

Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

L’Aéroport Marseille Provence dévoile sa nouvelle identité de marque

La High Sierra s’invite dans un webinaire pour les pros du tourisme

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
AirMaG

AirMaG

Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa

Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa
CruiseMaG

CruiseMaG

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025
Distribution

Distribution

Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Fondation Go&amp;Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Costa Rica : le Riu Guanacaste rouvre après rénovation

Costa Rica : le Riu Guanacaste rouvre après rénovation
La Travel Tech

La Travel Tech

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne
Partez en France

Partez en France

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias