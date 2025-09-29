Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Pour continuer dans sa lancée, Visit California a voulu inclure plus que jamais les professionnels du tourisme à vivre l’essence-même de Playful Journeys, en créant un concept de FAM Trip exceptionnel, Race Across California, qui se déroulera du 11 au 18 octobre et réunira 45 participants.



Telle une véritable émission d’aventure télévisée, ce nouveau concept de FAM Trip verra 9 groupes d'agents de voyages & tour-opérateurs européens parcourir la Californie en suivant des itinéraires différents, et s’affronter au travers de défis quotidiens tout au long du voyage.



En partenariat avec les compagnies aériennes Air Tahiti Nui & United Airlines volant en direct depuis la France vers la Californie, Visit California mettra en avant le style « Aventure » des road trips californiens auprès des agents tout en leur donnant plus de liberté pour vivre l'un des FAM trips les plus funs auquel ils aient participé.



TourMag suivra ce voyage en exclusivité pour vous faire vivre à votre tour, le vrai road trip californien !