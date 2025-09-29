TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme


Visit California lance « Race Across California », un FAM Trip inspiré de l’émission télévisée anglaise Race Across The World de la BBC, façon aventure télévisée, pour plonger les pros du tourisme au cœur du road trip.


Rédigé par Visit California le Lundi 29 Septembre 2025

Race Across California © Visit California
Race Across California © Visit California
Aer Lingus

Playful Journeys : la Californie, terrain de jeu ultime du road trip


Visit California a dévoilé au printemps dernier sa nouvelle campagne de communication Playful Journeys avec le lancement de la vidéo de la campagne, « Up Around the Bend ». Cette campagne vise à encourager les voyageurs du monde entier à venir découvrir les plus belles routes californiennes, la multitude d’itinéraires possibles, et ainsi ressentir la liberté que procure un road trip en Californie.
« Avec une beauté naturelle inégalée à chaque tournant, un road trip en Californie donne aux visiteurs un aperçu immédiat de la variété et de la richesse qui font de la Californie le terrain de jeu ultime », explique Caroline Beteta, présidente et directrice générale de Visit California.

Des routes mythiques et une diversité de paysages à couper le souffle

Entre la Highway 1 qui serpente le long de la côte Pacifique, et la Route 66 qui prend fin à Santa Monica et fêtera l’année prochaine ses 100 ans, la Californie offre de nombreux itinéraires de road trips véritablement iconiques. Mais à cela, il faut rajouter ses routes des vins, des collines de Santa Barbara aux côtes nord de Mendocino, en passant par les incontournables vallées de Napa et Sonoma. Grâce à l’incroyable variété de ses paysages, la Californie offre autant la possibilité de tailler la route à travers d’impressionnants décors de désert à travers la Vallée de la Mort, le parc national de Joshua Tree ou encore au cœur des badlands d’Anza-Borrego, que d’emprunter de charmantes routes sinueuses au cœur de ses forêts de séquoias, le long de l’Avenue des Géants par exemple. Du plus insolite comme conduire sur le sable à Oceano Dunes, seule plage empruntable en voiture de tout le pays, au plus spectaculaire en empruntant la Eastern Sierra Scenic Byway pour 232 miles en plein cœur de la High Sierra californienne. Le Golden State est LA terre du road trip par excellence !

Cette campagne s'aligne sur la plateforme de marque internationale de Visit California, The Ultimate Playground, lancée en 2024. S'appuyant sur des recherches menées par le National Institute for Play sur l'importance du jeu pour la santé, le terrain de jeu ultime qu’est la Californie invite les voyageurs à passer des vacances libres d'esprit faisant la part belle au jeu à travers le Golden State.

« Race Across California » : un FAM Trip inédit façon émission d’aventure

Pour continuer dans sa lancée, Visit California a voulu inclure plus que jamais les professionnels du tourisme à vivre l’essence-même de Playful Journeys, en créant un concept de FAM Trip exceptionnel, Race Across California, qui se déroulera du 11 au 18 octobre et réunira 45 participants.

Telle une véritable émission d’aventure télévisée, ce nouveau concept de FAM Trip verra 9 groupes d'agents de voyages & tour-opérateurs européens parcourir la Californie en suivant des itinéraires différents, et s’affronter au travers de défis quotidiens tout au long du voyage.

En partenariat avec les compagnies aériennes Air Tahiti Nui & United Airlines volant en direct depuis la France vers la Californie, Visit California mettra en avant le style « Aventure » des road trips californiens auprès des agents tout en leur donnant plus de liberté pour vivre l'un des FAM trips les plus funs auquel ils aient participé.

TourMag suivra ce voyage en exclusivité pour vous faire vivre à votre tour, le vrai road trip californien !

Liens utiles

Pour vous aider à concocter des itinéraires de road trips inédits pour vos clients, n’hésitez pas à puiser dans les itinéraires thématiques proposés sur le site de Visit California : Highway 1, Route 66, tournage de films, plages secrètes, fun en famille, route des vins, merveilles de la nature, tacos, Rock’n’Roll…

Et pour recevoir directement les newsletters et invitations de Visit California, cliquez ici

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Visit California est une organisation à but non lucratif non la mission est de développer l’image de la destination grâce à des actions de communication et de marketing – en partenariat avec les acteurs de l’industrie touristique de l’Etat, pour maintenir la Californie en tant que destination de choix, dans l’esprit des voyageurs. Pour plus d'informations sur Visit California et pour obtenir gratuitement un guide officiel du visiteur de l'État de Californie, rendez-vous sur visitcalifornia.com.

Visit California c/o Hopscotch Tourism
Email : californie-tourism@hopscotchgroupe.com
Téléphone : +33 1 53 25 11 11


Visit California
