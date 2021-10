La Californie met en place une charte du tourisme responsable

- Educate Myself : Informez-vous

J’effectuerai mes recherches avant de voyager à travers l'État, en me familiarisant avec les réglementations locales et les préoccupations de la communauté, qui peuvent avoir changé au fil du temps. Ceci est particulièrement important dans les communautés rurales dont les ressources de soins de santé sont limitées.



- Safety First : La sécurité avant tout

Je suivrai les directives de santé publique des représentants du gouvernement, y compris les mesures de distanciation physique. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques pour ma santé et celle des autres.



- Preserve California : Préservez la Californie

Je protégerai et entretiendrai les espaces extérieurs immaculés et les icônes culturelles du Golden State, en maintenant une empreinte légère et en accordant une attention particulière aux écosystèmes fragiles.



- Embrace Community: Respectez la communauté

Je soutiendrai les entreprises locales et ferai ma part pour assurer la prospérité à long terme des endroits que je visite.



- Celebrate Culture : Célébrez la culture

Je m'immergerai dans les diverses cultures locales de la Californie et embrasserai les traditions et les pratiques au fil de mes rencontres.



- Teach Other : Enseignez aux autres

Je donnerai l'exemple et partagerai ces pratiques avec d'autres voyageurs, reconnaissant que nous partageons tous la responsabilité de protéger la Californie.



La charte se veut une ressource pour les visiteurs, pour savoir comment voyager en toute sécurité et de manière responsable, tout en partageant ce que les entreprises et les communautés locales font pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs invités.



On y retrouve des conseils et des informations pratiques sur les hôtels, les vignobles, les plages, les brasseries, les boutiques, les restaurants, les parcs et les sentiers californiens.