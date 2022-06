Los Angeles : la ruée vers l’or des touristes français

« L’amour partagé entre les Français et les Angelenos ne sera jamais brisé, pas même par une pandémie mondiale »

« Au nom de nous tous ici dans la cité des Anges, j’aimerai personnellement remercier l’industrie du voyage française pour son engagement continu sur notre vibrante destination.



Vous nous avez supporté pendant de nombreuses années et nous vous sommes excessivement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Aux touristes français : nous vous attendons de pied ferme à Los Angeles ! »

Un engouement pour la destination qui peut d’abord s’expliquer par la fermeture d’autres destinations long-courriers, la Californie profitant encore de l’inaccessibilité de certains pays d’Asie. Mais les capacités aériennes entre Paris et LAX jouent également.De 61 vols par mois entre CDG et Los Angeles en février, les fréquences ont subitement grimpé à 128 en mai. Ce qui équivaut à des capacités en sièges qui passent de 17 840 en février à près de 38 000 en mai.Dans le même temps, une liaison entre Paris-Orly et Los Angeles, opérée par French Bee, a fait son apparition fin avril, et propose déjà jusqu’à 6 vols par semaine sur cet axe très disputé., fait savoir à Tourmag.com Adam Burke, à la tête de Los Angeles Tourism., lance-t-il aussi.