Paris-Los Angeles : j’ai testé pour vous la nouvelle ligne de French Bee

C’est avec des navigants d’une amabilité et d’un professionnalisme remarquable que l’A350-900 de French Bee finit par s’élancer à l’assaut de l’Atlantique nord. Pour rattraper au maximum le temps perdu à Orly, la route aura été modifiée et il est prévu d’atteindre le 70e parallèle nord.



A bord, nous profitons des sièges de la Premium-economy, disposés en 7 de front (2-3-2). L’espace entre les sièges s’élève à 92 cm, avec une assise large de 48 cm. On y retrouve un repose pied, un repose jambe, une inclinaison légèrement plus confortable qu’en classe éco classique, une console centrale et des prises PC et USB. Détail agréable : la prise audio jack est compatible avec n’importe quel appareil.



Un verre de champagne est proposé à l’arrivée, de la même manière une serviette chaude et qu’une tablette pour lire la presse quotidienne et magazine française comme américaine. Viennent ensuite, en vol, un large choix d’apéritifs puis un repas inclus, plus que correct.



Entre deux siestes, il sera ensuite temps d’explorer les divertissements à bord. Le inflight de French Bee propose une petite cinquantaine de films en français, avec quelques nouveautés. Nous aurons aussi l’occasion de tester le wi-fi, qui, par intermittence lorsque l’avion survole un pays où son utilisation est autorisée, fonctionne plutôt bien, assez pour envoyer mails, message, et même charger quelques pages internet. L’ère de la déconnexion totale dans les airs semble de plus en plus révolue…