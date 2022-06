Los Angeles Tourism renforce sa présence en Europe

Pour rappel, Los Angeles Tourism s’est implanté à l’international, à Londres, sous la direction de Francine Sheridan il y a plus de 20 ans.



En plus d’être responsable du marché britannique (UK et Irlande), Francine Sheridan a pris le lead sur les différents marchés clés pour LA, tels que l’Allemagne, la France, les pays Scandinaves, l’Espagne, l’Italie et le Moyen Orient.



Lisa Preece, fraîchement nommée au poste de responsable de la communication sur la zone Europe, fait preuve d’une solide expérience dans les relations avec les médias ainsi que dans le secteur du tourisme, ayant précédemment travaillé pour Visit London et SeaWorld Parks & Entertainment.



Hayley French, directrice du Travel Trade, fait également partie de l'équipe de Los Angeles Tourism basée à Londres. Elle continue de travailler en étroite collaboration avec l'industrie du tourisme britannique.



En France, Los Angeles Tourism est représentée par mN’Organisation, Léa Pinglot est chargée des relations presse, travaillant en binôme avec Pascal Becquet, attaché de presse. Gilles Lorand, de son côté, est responsable trade et digital sur le marché français.