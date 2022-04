Los-Angeles, Miami : French Bee poursuit sa conquête de l’Amérique

« Il existe un lien historique entre la France et les USA et French Bee, avec son modèle smart cost et son produit à la carte se positionne comme une alternative de qualité pour le voyage des touristes et des familles françaises et américaines »

Car avec qu’avec la livraison prévue en fin d’année d’un nouvel Airbus A350-1000, la compagnie à bas-coût créée en 2016 a dévoilé, vendredi 29 avril lors d’une conférence de presse donnée à Paris,3 fréquences hebdomadaires seront proposées dès décembre 2022., affirme Jean-Paul Dubreuil, à la tête de Dubreuil Aéro.Outre ses lignes américaines, la compagnie sœur d’Air Caraïbes propose toujours des vols vers Saint-Denis de La Réunion (10 fréquences hebdomadaires) et vers Papeete , en Polynésie française, à raison de 3 liaisons par semaine via San Francisco. Elle exploite actuellement une flotte de 4 Airbus A350-900 et 2 A350-1000.