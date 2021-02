French Bee réduit la voilure sur la Polynésie française

Chaque personne voyageant vers la Polynésie doit être en mesure de :



Au départ de la Polynésie Française

Chaque voyageur doit être en mesure de :

Depuis le 3 février, les déplacements vers la Polynésie Française sont uniquement autorisés pour les motifs suivants :• Motif impérieux d’ordre personnel ou familial (y compris le retour à domicile);• Motif de santé relevant de l’urgence ;• Motif professionnel ne pouvant être différé.1- Présenter à l'embarquement une attestation de déplacement dérogatoire répondant à l’un des trois motifs impérieux.2- Présenter à l'embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au COVID-19 et n'a pas été en contact avec un cas confirmé de COVID-19.3- Remplir un formulaire numérique sanitaire d’engagement sur l’honneur, au plus tôt 72h avant le départ. Ce formulaire sanitaire d’engagement se remplit en ligne sur la plateforme numérique dédiée ETIS.pf [Electronic Travel Information System]4- Pour tous les passagers âgés de 11 ans et plus, présenter à l'enregistrement le résultat d'un test négatif RT-PCR réalisé au plus tôt 3 jours avant le départ.A défaut d'en obtenir le résultat dans les temps utiles, une attestation de laboratoire confirmant la réalisation du test RT-PCR doit être présentée, associée à un résultat négatif à un test antigénique daté de moins de 72h réalisé par un médecin, un infirmier, un pharmacien ou dans un laboratoire. La date de prélèvement doit obligatoirement figurer sur les résultats.5- Depuis le 9 février 2021, à leur arrivée en Polynésie française, les voyageurs ont l'obligation de réaliser une quatorzaine stricte qui pourra être effectuée à domicile si la personne atteste qu’elle peut être réalisée sans risque de croiser une tierce personne et sans risque de contamination.Depuis le 3 février et jusqu'à nouvel ordre, les déplacements de la Polynésie française vers la France métropolitaine sont uniquement autorisés pour les motifs suivants :• Motif impérieux d’ordre personnel ou familial (y compris retour à domicile);• Motif de santé relevant de l’urgence ;• Motif professionnel ne pouvant être différé.1- Présenter à l'embarquement une attestation de déplacement dérogatoire répondant à l’un des trois motifs impérieux.2- Présenter à l'embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au COVID-19