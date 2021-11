French Bee lancera le vol Paris-Orly - Los Angeles dès avril 2022

French bee étend sa présence sur la côte ouest américaine avec le lancement d'une liaison entre Paris-Orly et Los Angeles à partir d’avril 2022. La vente des billets a débuté ce 16 novembre 2021.



À partir du 9 avril, French Bee assurera quatre vols directs hebdomadaires les lundi, jeudi, vendredi et samedi entre l'aéroport international de Paris-Orly 4 (ORY) et l'aéroport international de Los Angeles (LAX).



Le programme devrait se renforcer à partir de l'été prochain à raison de six vols hebdomadaires à partir de juillet 2022.



" Après le succès de notre lancement vers New York et la reprise de San Francisco le 10 novembre, nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer Los Angeles, notre troisième liaison américaine depuis Paris-Orly, et de poursuivre notre expansion aux États-Unis ", déclare Marc Rochet, président de French Bee.



La ligne sera assurée en Airbus A350.