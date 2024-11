Miami, destination d’avenir : performance et durabilité au rendez-vous

La stratégie du GMCVB, en phase avec les tendances actuelles, met un accent sur laPour accompagner cette vision,ont été intégrés au conseil d’administration. Leurs expertises contribueront à orienter la politique touristique de Miami vers un développement durable et responsable.Parmi eux,etse consacreront au marketing et à l’accessibilité, tandis queetoffrent une connaissance approfondie des enjeux locaux.etsoutiendront les initiatives hôtelières et éducatives, etaveccontribueront à affirmer Miami comme destination de tourisme international et d’hôtellerie haut de gamme.Un partenariat avec Green Key Global (GKG), porté par Anick Levesque, directrice de GKG, vise à inciter les établissements hôteliers de la région à adopter des pratiquesCe projet s’inscrit dans la vision de durabilité du GMCVB, qui met l’accent sur, en harmonie avec les valeurs des visiteurs de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques