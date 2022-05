Los Angeles sera-t-elle une des "success stories" de l'été ?

Incontournables également, Hollywood et Beverly Hills véritables Mecque du cinéma et du luxe.



La formule d’une visite en bus proposée par la vénérable compagnie StarLine Tour qui promène les gens depuis 1935 est intéressante.



A l’étage supérieur du bus, à l’air libre et à une bonne hauteur pour que le regard puisse de temps en temps escalader les palissades de certaines belles demeures, on parcourt deux heures durant les rues et boulevards aux noms évocateurs : Hollywood boulevard, Sunset Boulevard, Melrose Avenue, Rodeo Drive…



Les lieux emblématiques défilent et, grâce aux casques disponibles, on profite d'une bande son bien faite et bien documentée sur la légende hollywoodienne d’hier et d’aujourd’hui.



La visite en bus commence et se termine sur la partie du Hollywood Boulevard dont le trottoir est parsemé d’étoiles rendant hommage à ceux qui ont fait la légende de l'industrie du show aux États Unis, le fameux « walk of fame ». Selon qu’elles soient au nom d’un certain Donald T. ou d’une certaine Marilyn elles font naitre des réactions différentes.



Si les étoiles d’ Hollywood brillent encore dans vos yeux et que vous souhaitez prolonger la magie en vous offrant une soirée glamour, vous pourrez opter pour le restaurant « The Terrace » de l’hôtel « Maybourne »,un palace cinq étoiles de Beverly Hills.



Dirigé par Nicolas Mounier, un jeune français ravi d’accueillir des compatriotes, le restaurant dispose d’une magnifique terrasse joliment éclairée de milles petites lumières douces suspendues ou s’entourant autour des arbres.



Jolies fleurs, petites haies bien taillées, parasols et jolies nappes blanches, on dîne en profitant d’une cuisine raffinée accompagnée du son de l’élégante fontaine en cascade. L’addition avoisinera les 100 dollars....pas si cher pour se sentir le temps d'un soir comme un personnage de F.Scott Fitzgerald.



A moindre frais, on pourra aussi simplement profiter du très élégant bar et de ses cocktails