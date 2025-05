Nous ne sommes plus la référence absolue dans l'aviation, nous ne sommes même pas sur le podium mondial.

vérités alternatives

graves déficiences intellectuelles et psychiatriques

J’ai changé les standards de l’administration Obama qui étaient médiocres et ils sont maintenant extraordinaires. Nous avons désormais les aptitudes les plus hautes, les personnels les plus compétents. On va restaurer la confiance auprès du public

Pas de contrôleurs

une victoire pour la sécurité publique et pour le personnel dédié à la mission de la FAA

Le constat est unanime et partagé par tous.», avouait sur CNNqui a passé 30 ans à la FAA, dont la moitié comme contrôleur aérien.À la suite du crash du 29 janvier au dessus de Washington entre un CRJ 700 d’American Airlines et un hélicoptère Black Hawk qui avait fait 67 morts,comme à son habitude avait les solutions pour régler le problème en deux temps trois mouvements.Lors d'une conférence de presse une fois de plus assez surréaliste et pleine de «», il avait repris des articles affirmant que sous les précédentes administrations des candidats souffrant de «» pouvaient être embauchés comme contrôleurs aériens.», pérorait-il depuis son pupitre.Tout est simplissime avec ce président. On vire les incompétents et on règle les problèmes en quelques jours… comme l’inflation, comme la guerre en Ukraine, la réduction des déficits commerciaux, etc.» se défendait le nouveau secrétaire aux Transports Sean Duffy , mais quand même, des personnes en charge de la maintenance des radars, des aides à l’atterrissage et à la navigation.Une victoire saluée par le PASS (Syndicat des spécialistes professionnels de la sécurité aérienne) comme «» selon son président.