« Race Across California », un road trip inédit imaginé par Visit California pour les pros du tourisme

Pendant plus d’une semaine, 50 participants européens (agents de voyage, voyagistes, médias B2B et accompagnants Visit California des marchés impliqués : UK, France, Allemagne, Italie, Irlande) répartis en 9 équipes ont pris part à un Méga FAM trip inédit, imaginé par Visit California pour faire découvrir la destination autrement aux professionnels du tourisme.



De Los Angeles ou San Francisco à San Diego, en passant par des paysages spectaculaires et des escales hors des sentiers battus, les participants ont pu explorer la Californie sous toutes ses facettes : nature, culture, gastronomie et aventures iconiques.



Chaque étape s’est transformée en véritable challenge, ponctuée de jeux, quiz et défis quotidiens, jusqu’à la grande arrivée célébrée à San Diego où tous les participants ont pu assister à une soirée mythique au Belmont Park ainsi que la remise des prix pour chaque équipe !



En partenariat avec les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et United Airlines, desservant par vols directs la Californie depuis l’aéroport Paris CDG, 2 équipes d’agents de voyages et tour-opérateurs français ont pris le volant pour vivre l’aventure des road-trips californiens en suivant des itinéraires distincts. TourMaG a pu suivre une de ces équipes et capturé en vidéo l’expérience :



A travers cette vidéo embarquée, vous vivrez vous aussi le road trip qui a traversé le nord de la Californie avec la team France : du Nord de la High Sierra, en passant par South Lake Tahoe, Sacramento & Sausalito pour finir en beauté à San Francisco et sa péninsule avant de se rendre à San Diego pour la cérémonie de clôture, les professionnels du tourisme invités ont expérimenté tout ce que la Californie du nord a à offrir. Des routes mythiques en passant par les restaurants nichés au cœur des plus beaux paysages, le voyage a été à la fois riche et intense, et inoubliable – découvrez vous aussi l’itinéraire en vidéo !