« Race Across California », un road trip inédit imaginé par Visit California pour les pros du tourisme

« Race Across California » : un FAM Trip inédit façon émission d’aventure
Pendant plus d’une semaine, 50 participants européens (agents de voyage, voyagistes, médias B2B et accompagnants Visit California des marchés impliqués : UK, France, Allemagne, Italie, Irlande) répartis en 9 équipes ont pris part à un Méga FAM trip inédit, imaginé par Visit California pour faire découvrir la destination autrement aux professionnels du tourisme.
De Los Angeles ou San Francisco à San Diego, en passant par des paysages spectaculaires et des escales hors des sentiers battus, les participants ont pu explorer la Californie sous toutes ses facettes : nature, culture, gastronomie et aventures iconiques.
Chaque étape s’est transformée en véritable challenge, ponctuée de jeux, quiz et défis quotidiens, jusqu’à la grande arrivée célébrée à San Diego où tous les participants ont pu assister à une soirée mythique au Belmont Park ainsi que la remise des prix pour chaque équipe !
En partenariat avec les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et United Airlines, desservant par vols directs la Californie depuis l’aéroport Paris CDG, 2 équipes d’agents de voyages et tour-opérateurs français ont pris le volant pour vivre l’aventure des road-trips californiens en suivant des itinéraires distincts. TourMaG a pu suivre une de ces équipes et capturé en vidéo l’expérience :
A travers cette vidéo embarquée, vous vivrez vous aussi le road trip qui a traversé le nord de la Californie avec la team France : du Nord de la High Sierra, en passant par South Lake Tahoe, Sacramento & Sausalito pour finir en beauté à San Francisco et sa péninsule avant de se rendre à San Diego pour la cérémonie de clôture, les professionnels du tourisme invités ont expérimenté tout ce que la Californie du nord a à offrir. Des routes mythiques en passant par les restaurants nichés au cœur des plus beaux paysages, le voyage a été à la fois riche et intense, et inoubliable – découvrez vous aussi l’itinéraire en vidéo !
Playful Journeys : la Californie, terrain de jeu ultime du road trip
En 2025, Visit California a dévoilé sa nouvelle campagne de communication Playful Journeys avec le lancement de la vidéo de la campagne, « Up Around the Bend ». Cette campagne vise à encourager les voyageurs du monde entier à venir découvrir les plus belles routes californiennes, la multitude d’itinéraires possibles, et ainsi ressentir la liberté que procure un road trip en Californie.
« Avec une beauté naturelle inégalée à chaque tournant, un road trip en Californie donne aux visiteurs un aperçu immédiat de la variété et de la richesse qui font de la Californie le terrain de jeu ultime », explique Caroline Beteta, présidente et directrice générale de Visit California.
Entre la Highway 1 qui serpente le long de la côte Pacifique, et la Route 66 qui prend fin à Santa Monica et fêtera l’année prochaine ses 100 ans, la Californie offre de nombreux itinéraires de road trips véritablement iconiques. Mais à cela, il faut rajouter ses routes des vins, des collines de Santa Barbara aux côtes nord de Mendocino, en passant par les incontournables vallées de Napa et Sonoma. Grâce à l’incroyable variété de ses paysages, la Californie offre autant la possibilité de tailler la route à travers d’impressionnants décors de désert à travers la Vallée de la Mort, le parc national de Joshua Tree ou encore au cœur des badlands d’Anza-Borrego, que d’emprunter de charmantes routes sinueuses au cœur de ses forêts de séquoias, le long de l’Avenue des Géants par exemple. Du plus insolite comme conduire sur le sable à Oceano Dunes, seule plage empruntable en voiture de tout le pays, au plus spectaculaire en empruntant la Eastern Sierra Scenic Byway pour 232 miles en plein cœur de la High Sierra californienne. Le Golden State est LA terre du road trip par excellence !
Contacter Visit California
Visit California est une organisation à but non lucratif non la mission est de développer l’image de la destination grâce à des actions de communication et de marketing – en partenariat avec les acteurs de l’industrie touristique de l’Etat, pour maintenir la Californie en tant que destination de choix, dans l’esprit des voyageurs. Pour plus d'informations sur Visit California et pour obtenir gratuitement un guide officiel du visiteur de l'État de Californie, rendez-vous sur visitcalifornia.com.
Visit California c/o Hopscotch Tourism
Email : californie-tourism@hopscotchgroupe.com
Téléphone : +33 1 53 25 11 11
