TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

« Race Across California », un road trip inédit imaginé par Visit California pour les pros du tourisme

Retour en images sur le FAM trip qui a sillonné les routes de la Californie du nord !


La toute première édition de la Race Across California 2025, FAM trip conceptuel imaginé par Visit California, a franchi la ligne d’arrivée le vendredi 17 octobre 2025, marquant la fin d’une semaine inoubliable sur les routes du Golden State !


Rédigé par Visit California le Lundi 3 Novembre 2025

« Race Across California » : un FAM Trip inédit façon émission d’aventure

Pendant plus d’une semaine, 50 participants européens (agents de voyage, voyagistes, médias B2B et accompagnants Visit California des marchés impliqués : UK, France, Allemagne, Italie, Irlande) répartis en 9 équipes ont pris part à un Méga FAM trip inédit, imaginé par Visit California pour faire découvrir la destination autrement aux professionnels du tourisme.

De Los Angeles ou San Francisco à San Diego, en passant par des paysages spectaculaires et des escales hors des sentiers battus, les participants ont pu explorer la Californie sous toutes ses facettes : nature, culture, gastronomie et aventures iconiques.

Chaque étape s’est transformée en véritable challenge, ponctuée de jeux, quiz et défis quotidiens, jusqu’à la grande arrivée célébrée à San Diego où tous les participants ont pu assister à une soirée mythique au Belmont Park ainsi que la remise des prix pour chaque équipe !

En partenariat avec les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et United Airlines, desservant par vols directs la Californie depuis l’aéroport Paris CDG, 2 équipes d’agents de voyages et tour-opérateurs français ont pris le volant pour vivre l’aventure des road-trips californiens en suivant des itinéraires distincts. TourMaG a pu suivre une de ces équipes et capturé en vidéo l’expérience :

A travers cette vidéo embarquée, vous vivrez vous aussi le road trip qui a traversé le nord de la Californie avec la team France : du Nord de la High Sierra, en passant par South Lake Tahoe, Sacramento & Sausalito pour finir en beauté à San Francisco et sa péninsule avant de se rendre à San Diego pour la cérémonie de clôture, les professionnels du tourisme invités ont expérimenté tout ce que la Californie du nord a à offrir. Des routes mythiques en passant par les restaurants nichés au cœur des plus beaux paysages, le voyage a été à la fois riche et intense, et inoubliable – découvrez vous aussi l’itinéraire en vidéo !

Playful Journeys : la Californie, terrain de jeu ultime du road trip


En 2025, Visit California a dévoilé sa nouvelle campagne de communication Playful Journeys avec le lancement de la vidéo de la campagne, « Up Around the Bend ». Cette campagne vise à encourager les voyageurs du monde entier à venir découvrir les plus belles routes californiennes, la multitude d’itinéraires possibles, et ainsi ressentir la liberté que procure un road trip en Californie.

« Avec une beauté naturelle inégalée à chaque tournant, un road trip en Californie donne aux visiteurs un aperçu immédiat de la variété et de la richesse qui font de la Californie le terrain de jeu ultime », explique Caroline Beteta, présidente et directrice générale de Visit California.

Entre la Highway 1 qui serpente le long de la côte Pacifique, et la Route 66 qui prend fin à Santa Monica et fêtera l’année prochaine ses 100 ans, la Californie offre de nombreux itinéraires de road trips véritablement iconiques. Mais à cela, il faut rajouter ses routes des vins, des collines de Santa Barbara aux côtes nord de Mendocino, en passant par les incontournables vallées de Napa et Sonoma. Grâce à l’incroyable variété de ses paysages, la Californie offre autant la possibilité de tailler la route à travers d’impressionnants décors de désert à travers la Vallée de la Mort, le parc national de Joshua Tree ou encore au cœur des badlands d’Anza-Borrego, que d’emprunter de charmantes routes sinueuses au cœur de ses forêts de séquoias, le long de l’Avenue des Géants par exemple. Du plus insolite comme conduire sur le sable à Oceano Dunes, seule plage empruntable en voiture de tout le pays, au plus spectaculaire en empruntant la Eastern Sierra Scenic Byway pour 232 miles en plein cœur de la High Sierra californienne. Le Golden State est LA terre du road trip par excellence !

Contacter Visit California

« Race Across California », un road trip inédit imaginé par Visit California pour les pros du tourisme
Visit California est une organisation à but non lucratif non la mission est de développer l’image de la destination grâce à des actions de communication et de marketing – en partenariat avec les acteurs de l’industrie touristique de l’Etat, pour maintenir la Californie en tant que destination de choix, dans l’esprit des voyageurs. Pour plus d'informations sur Visit California et pour obtenir gratuitement un guide officiel du visiteur de l'État de Californie, rendez-vous sur visitcalifornia.com.

Visit California c/o Hopscotch Tourism
Email : californie-tourism@hopscotchgroupe.com
Téléphone : +33 1 53 25 11 11


Lu 375 fois

Tags : Visit California
Notez
Dernières vidéos
Dernière heure

Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement ! [ABO]

Comment faire connaître sa marque sur TikTok ? [ABO]

Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? [ABO]

Prompt pour éviter l'uniformisation ? Partez !

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villiers en Bière (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias