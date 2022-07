Etats-Unis : entre Nevada et Californie, sur les eaux claires du lac Tahoe...

est tout sauf un lac banal. Un, c’est une frontière, entre le, à l’est, et la, à l’ouest.La césure a été tracée au couteau, du nord au sud ou du sud au nord, offrantUn détail administratif vite oublié tant il formeDeux,. Non content d’être le second plus profond lac des Etats-Unis (501 m, l’Empire State Building et son antenne y tiendraient en entier) et le plus grand du pays à cette altitude (495 km² à 1 897 m), c’est aussi l’un des plus purs.Et pour cause : hormis quelques ruisseaux mineurs, aucun cours d’eau important, potentiellement polluant, ne l’alimente. Les apports proviennent pour moitié de la fonte des neiges.Comme l’eau s’écoule sur un socle de granit imperméable, elle est quasiment dépourvue de nutriments. L’ensemble des eaux usées des riverains est par ailleurs collecté.Résultat :. Cette pureté unique ne va pas sans problèmes : le, fondamental pour le développement de la vie animale, est rare. Comparé à sa superficie, la population de poissons est faible.