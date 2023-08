L'Arizona met en avant des séjours "inspirationnels"

L'Arizona regorge aussi de lieux et d'activités uniques en leur genre qui " renforcent la spiritualité, stimulent la croissance intérieure en se connectant avec la nature et offrent des expériences culturelles ", fait valoir l'Office de tourisme.



Dans la foulée, il fait quelques suggestions de séjours qualifiés "d'inspirationnels". Cet Etat du sud-ouest américain est en effet une destination idéale pour se familiariser avec la culture et la spiritualité amérindiennes.



En ce domaine, les propositions sont d'autant plus alléchantes qu'elles se conjuguent avec l'offre de bien-être désormais si prisée des voyageurs : ainsi, à Phoenix, le Spa Aji - distingué par un Forbes Five Star - du Sheraton Grand Wild Horse Pass propose-t-il de se détendre en profitant des soins rajeunissants et sacrés des tribus Pima et Maricopa.



Il utilise des plantes indigènes et recourt à des pratiques de guérison traditionnelles pour aider ses clients à trouver le bien-être physique et mental. Ainsi, le soin nommé Nahtogig utilise-t-il figue de barbarie, miel, sel et semoule de maïs bleu pour représenter le coucher du soleil, l'eau, l'illumination et la tempête de sable.



Les clients peuvent terminer leur journée au spa en sirotant un thé à la figue de barbarie. Ils sont aussi assurés de repartir avec une meilleure compréhension - et admiration - de la culture amérindienne.



Après une journée au spa, les clients passionnés d’expériences amérindiennes pourront aussi dîner au restaurant du complexe, Kai, pour savourer une cuisine d'inspiration autochtone dans le seul restaurant AAA Five Diamond et Forbes Five Star de l'Arizona.



Par ailleurs, à Tucson, le JW Marriott Tucson Starr Pass Resort & Spa à Tucson propose de commencer sa journée avec une " Mitakuye Oyasin " : cette cérémonie traditionnelle amérindienne qui entraîne dans un voyage à la découverte de soi en se connectant avec la spiritualité des Amérindiens et leur gratitude pour leurs bénédictions personnelles.



La cérémonie est menée par Larry Redhouse, d'origine navajo : il joue de la flûte tout en guidant les participants dans une méditation. Chaque invité fabrique ensuite une sacoche d'intention, en plaçant de la sauge sur un morceau de tissu et en pensant à des intentions positives avant de placer sa sacoche dans le feu, libérant ainsi ses intentions au monde. La cérémonie se termine par un rite de purification effectué par Larry.



Les amateurs pourront aussi partir à la découverte des Vortex, ces endroits où l'énergie de la terre est réputée capable d'inspirer la guérison et la réflexion sur soi. Ceux de Sedona - Cathedral Rock, Bell Rock, Boynton Canyon et Airport Mesa - sont, dit-on, particulièrement puissants.



Ainsi, Sedona Mystical Tours propose même des "expériences de guérison" inspirées par les pratiques traditionnelles des Amérindiens. On peut, bien sur, se contenter des visites guidées organisées sur ces sites. Ou opter pour un Earth Tour de la compagnie Pink Jeep Tours pour explorer les vortex et les paysages du haut désert.