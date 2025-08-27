Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs

Les road trips sont synonymes de voyages sans compromis. Cette série illustre parfaitement la richesse des expériences et la culture inclusive de la Californie

Dans la série, disponible sur YouTube, elle parcourt la Californie à travers, mettant en lumière les paysages variés des déserts aux vignobles, et les expériences accessibles à tous.", souligne Caroline Beteta , présidente de Visit California.Le portail met également en avant les, dont Cory Lee , écrivain spécialisé dans les voyages accessibles, qui y partage recommandations et ressources pratiques.Alors que la Californie se prépare à accueilliret les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles en 2028, cette initiative s’inscrit dans lade Visit California, visant à renforcer l’image d’une destination où inclusion, liberté et aventure se conjuguent.