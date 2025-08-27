Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs

Visit California vient de lancer un portail d’accessibilité en ligne destiné à faciliter la préparation de voyages pour les personnes en situation de handicap.
Cette nouvelle plateforme centralise conseils pratiques, outils et contenus personnalisés pour aider voyageurs et professionnels du tourisme à organiser des séjours plus inclusifs dans l’État.
Pour accompagner ce lancement, l’office de tourisme s’est associé à Sophie Morgan, présentatrice primée aux BAFTA et militante pour les droits des personnes handicapées.
Visit California : road trips inclusifs
Dans la série Joy Diversion, disponible sur YouTube, elle parcourt la Californie à travers différents road trips, mettant en lumière les paysages variés des déserts aux vignobles, et les expériences accessibles à tous.
"Les road trips sont synonymes de voyages sans compromis. Cette série illustre parfaitement la richesse des expériences et la culture inclusive de la Californie", souligne Caroline Beteta, présidente de Visit California.
Le portail met également en avant les contributions d’experts, dont Cory Lee, écrivain spécialisé dans les voyages accessibles, qui y partage recommandations et ressources pratiques.
Alors que la Californie se prépare à accueillir la Coupe du monde de football en 2026 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles en 2028, cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale Playful Journeys de Visit California, visant à renforcer l’image d’une destination où inclusion, liberté et aventure se conjuguent.
