Tourisme et handicap : du transport à l’hôtel, l’enjeu d’un parcours fluide et inclusif !

Travailler, c’est bien. Mais si on ne peut pas dépenser l'argent qu'on gagne pour se faire plaisir, où est le sens ?

Le 3 avril 2025, à l’occasion desde la loi du 11 février 2005 sur le handicap , une journée spéciale dédiée à l’inclusion a étéau siège du groupe Accor, portée par la, en partenariat avec Acceslibre, Acceslibre Mobilité, Very Important Parking et Athénée Collection.La question de l’accessibilité des loisirs, de la culture et du tourisme pour les personnes en situation de handicap a étériche en échanges.Une thématique qui prend d’autant plus de sens à l’heure où, malgré unedes personnes handicapées (passé de 19 % à 12 %), leur inclusion sociale et culturelle reste" a lancé en introduction, journaliste chez Sud Radio et para athlète.Car derrière la question de l'emploi se cache aussi celle de la participation à la vie sociale, à commencer par